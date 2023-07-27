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北市歐告被困陽台！與樓下3警「定格尷尬對視」 網笑：這叫狗眼看人低

聯合新聞網／ 綜合報導
有路人經過信義區永吉路的一處巷子時，發現有黑狗受困陽台，還和3名來救援的警察尷尬對視。圖／擷自臉書社團「信義區三兩事」
有路人經過信義區永吉路的一處巷子時，發現有黑狗受困陽台，還和3名來救援的警察尷尬對視。圖／擷自臉書社團「信義區三兩事」

怎麼上去的？一名台北網友今（27）日在路上聽到狗吠聲，但查看四周都沒見到狗，結果抬頭一看，才發現一隻黑狗受困在早餐店上方的陽台，接著3名警方接獲通報抵達現場時，不約而同一起看向黑狗，黑狗似乎也相當無奈，氣氛頓時凝結，這幕場景被網友拍下分享至社團，掀起熱烈討論，有人笑翻留言，這就是「狗眼看人低」的真實版。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」貼出一張照片，表示經過北市信義區永吉路時，突然聽到一陣狗叫聲，但他看向四周都沒發現異狀，直到抬頭一看，才發現一隻狗狗受困在早餐店上面的陽台，可能是因為害怕，才一直叫不停，此時3名警方獲報抵達現場，結果3人不約而同一起看向站在高處的黑狗，黑狗瞬間定格，也面露無奈地看向他們，形成超有趣的場景。

照片曝光後掀起討論，不少網友紛紛歪樓幽默留言，「狗眼看人低（物理性質）」、「牠忘了帶鑰匙」、「颱風大到狗都吹上樓了，還不放假」、「牠在招攬客人啦！你看客人是不是都來吃早餐了！這操作太神了！敬業的員工」。

也有網友好奇黑狗怎麼上去陽台的，認為可能是飼主粗心大意，還好有警察救援，最後才能平安落幕，「牠如何上樓的？」、「主人在幹嘛，搞笑喔，還好是2樓」、「狗在陽台上面進不去屋內，也不敢2樓往下跳，狗兒一直叫也算正常，大家體諒一下，波麗士、動保人員辛苦了」。

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