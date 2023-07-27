北市歐告被困陽台！與樓下3警「定格尷尬對視」 網笑：這叫狗眼看人低

一名女子下班偶遇一隻髒兮兮的白色流浪貓，眼睛疑似是得了病整個瞇起張不開，沒想到這隻貓咪卻一直盯著自己，就算自己跑開也照跟不誤，就這樣走了十分鐘以上，女子決定叫貓咪表演一項技能，要是能夠達成她就立刻收編，沒想到貓咪下秒竟然真的達成女子的要求，得到了不用愁吃穿的下半輩子貓生。

2023-07-27 16:54