台灣水鹿出現中海拔區域 沿途吃些什麼都被記錄下來

台灣水鹿是台灣特有亞種保育類野生動物，也是原生最大型的草食動物。過往歷經嚴重的棲地破壞和高度獵捕壓力，族群數量大幅減少，分布範圍並侷限於海拔2000公尺以上山區。

農委會特生中心近3年研究資料顯示，中海拔地區台灣水鹿野生族群有逐漸朝低海拔地帶擴散現象；除了樣區內自動相機多次記錄到不同個體的取食行為，中海拔試驗站駐站人員更在緊鄰辦公廳舍周遭林緣發現大批蹄印、排遺和食痕。台灣水鹿活動範圍的擴張代表生物多樣性回歸，也是生態系統恢復平衡的重要指標。

特生中心中海拔試驗站位於高雄藤枝地區，海拔高度介於1100至2635公尺，全區大部分為針闊葉混合天然林，具備完整自然環境。從民國100年起，在不同海拔梯度系統性架設自動相機樣站，進行野生動物長期監測調查。

根據初期影像資料顯示，這區域台灣水鹿族群較為稀少，偶有零星出現的雄性個體，且僅出現在高於海拔1800公尺以上的天然林帶。民國108年後，首度現身於海拔1600公尺以下樣區，已成為本區台灣水鹿最主要的活動場域。

特生中心表示，今年4月，中海拔試驗站駐站人員並在辦公廳舍周遭林道上與森林邊緣發現大批台灣水鹿蹄印和覓食痕跡，牠們沿途取食植物種類包含佛手瓜與李樹等人工植栽，以及大量鵝掌蘗、山芙蓉、山櫻花、台灣野蘋果、和青楓等原生植被嫩葉，並留下二處排遺。檢視監視影像後，得知其為雄性個體，整體活動時間超過30分鐘。

特生中心說，早年台灣水鹿蹤跡曾遍佈全台，分布涵蓋海拔300公尺以上區域；由於棲息地破壞和過度獵捕等因素，其族群數量與分布範圍明顯大幅縮減。1989年後，隨著「野生動物保育法」的立法與推行，禁止任意獵捕野生動物，同時期中央山脈保育廊道劃設建立，終讓台灣水鹿有了休生養息的轉機。

多年保育努力的成效，同步反應在動物野外族群數量及分布範圍的擴張，以往珍貴稀有的大型哺乳類動物，近距離與人類接觸機會增加變得「十分有感」，從百岳山友口中的山神獸，或淺山丘陵地區的山神使者，到近來一般道路上的車禍犧牲者和流浪動物追捕的對象，似乎到處都可以發現相關報導和身影。