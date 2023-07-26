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野放白鼻心遭「地獄三頭犬」咬死 台大生揭慘況：對動保團體失望透頂

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
一名國立台灣大學莊姓學生表示，日前在校園內野放一隻白鼻心，但野放後的第七天凌晨，卻發現白鼻心遭校園內的三隻流浪狗咬至肚破腸流。圖／翻攝自莊生臉書
一名國立台灣大學莊姓學生表示，日前在校園內野放一隻白鼻心，但野放後的第七天凌晨，卻發現白鼻心遭校園內的三隻流浪狗咬至肚破腸流。圖／翻攝自莊生臉書

一名國立台灣大學莊姓學生表示，日前在校園內野放一隻白鼻心，但野放後的第七天凌晨，卻發現白鼻心遭校園內的三隻流浪狗咬至肚破腸流。然而在白鼻心遇害前，校園內的犬隻已頻繁惹事，流浪貓犬對當地的野生動物產生極大威脅，但台灣社會始終無法根絕相關問題，「對漫天撒謊的動保團體失望透頂。」

台大一名莊姓學生表示，當年於台大生科館發現一隻白鼻心幼獸，送至實驗室時體重不滿一公斤、尚未斷奶，實驗室夥伴接手照料並取名為「冰箱」。冰箱慢慢長大，爾後實驗室將其送到台中救傷站，等到體重適宜後再接回台大訓練並野放。

莊姓學生指出，冰箱回到台大後裝上追蹤項圈並展開一連串軟性野放訓練，終以野生動物重回台大校園。但就在完全野放後的第七天凌晨四點多，依照往常拿著天線定位冰箱的位置，訊號突然增強，草叢則站著三隻狗、台大有名的「地獄三頭犬」，其中一隻身邊赫然躺著冰箱的屍體。

莊姓學生說，最終只見到白鼻心冰箱腸子脫出、死不瞑目的屍體，很難想像就是實驗室夥伴從小培育到大的冰箱。隨後調閱監視器畫面，只見三隻狗圍繞冰箱輪番撕扯，冰箱則從匆忙逃竄到最終無力抵抗。

莊姓學生指出，事實上三隻犬隻已經頻繁惹事，但始終未積極處理，最終只有咬傷人的一隻狗被帶走，剩下的遊蕩犬隻仍然在校園內活動，除了犬殺野生動物，也經常對人吠叫、追逐，讓師生跟行人受到潛在的威脅。

莊姓學生認為，遊蕩貓犬在台灣嚴重迫害生態，不管是在侯硐、陽明山還是台大，只要沒有盡責的主人管理就是入侵種。台大校園至今還有許多白鼻心，也有更多面臨流浪貓犬威脅的野生動物，即便問題嚴重，但面臨社會上不理性的壓力，想解決問題的行政人員與體系在動輒得疚的情形下，始終無法根治犬貓的危害。

「真的對漫天撒謊的動保團體失望透頂。」莊生表示，野生動物遭貓犬殺害已是家常便飯，政府仍然廢除安樂死放任收容所犬貓爆滿，同時任由毛保團體們的假慈悲繼續迫害野生動物。希望社會各界不要忘記冰箱的死背後凸顯的問題。

本報詢問台大，台大對此未回應。

台大 野放 動保團體
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