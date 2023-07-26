【動物冷知識】狗狗搖尾巴代表好開心？小心「往這方向搖」伸手反被咬

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？狗狗搖尾巴不一定是表示他們快樂或友好喔，一不小心可能還被他們反咬一口！

今天我們一起來看看動物尾巴的冷知識吧！









就像有些人微笑時表示友好、愉快，有些人微笑讓你心裡發毛。狗狗搖尾巴也不一定只代表一種情緒，狗狗表達積極情緒尾巴可能會偏向右側搖擺，例如主人餵食或帶出去玩時。負面情緒則偏向左側搖擺，害怕時可能會急著尾巴，憤怒時可能會豎起尾巴等。

所以要摸不熟悉的狗狗時還是要注意狗狗的狀態，畢竟狗狗的表情管理不像我們人類這麼容易辨識，人類的微笑都可以有好多種意思了，何況狗狗只是搖搖尾巴呢！









野外的羊尾巴雖然也有糞便尿液沾黏的問題，但他們的尾巴同時可以儲存脂肪，在食物缺乏時尾巴就是「糧倉」，可以補充能量，而人為飼養的羊較沒有食物缺乏的問題，所以優先考量他們的健康而去尾。

去尾後的羊也能讓更多的脂肪分配到身體其他部位，提高羊肉的品質，好吃一直吃（喂！









貓咪麒麟尾形成的原因主要有兩種，一種是天生基因遺傳。另外一種是後天影響：

1、貓媽媽一次懷胎好幾隻幼貓，肚子裡空間太擠或胎兒體位不正，壓迫到尾巴軟骨。 2、貓媽媽咬破羊膜不小心咬到幼貓的尾巴。 3、剛出生幼貓尾巴骨頭還呈現軟軟的狀態，在與其他幼貓爭母奶，或不小心被貓媽媽踩到而變形。

另外，麒麟尾因為大多是貓咪小時候就形成的，所以不太會有影響貓咪平衡的問題。





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