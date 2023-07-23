玉帶鳳蝶爆發 墾管處籲用路人禮讓

墾丁國家公園玉帶鳳蝶大爆發，這幾天傳出大量遭車撞訊息，範圍遍及恆春半島。墾管處說，玉帶鳳蝶是普遍的蝶種，牠們的食草芸香科園區很多，今年是每4至5年大爆發的周期年，呼籲用路人減速護蝶，「在馬路禮讓蝴蝶，牠們將年年以翩翩起舞回報」。

墾丁上月每天上千隻紫斑蝶飛越馬路遭「路殺」（車輛碰撞死亡），近日又發生玉帶鳳蝶路殺。蝴蝶專家蔡乙榮觀察，玉帶鳳蝶的幼蟲嗜吃芸香科的雙面刺、過山香及柑橘類植物，恆春半島的過山香很多，社頂自然公園的過山香最近快被吃光，矮樹叢剩下枝條和滿滿的玉帶幼蟲。

蔡也說，植物本身會有抵禦機制，植物鹼分泌特別高，口感不好，但經過4、5年會降至最低，再循環一次，所以今年是玉帶鳳蝶大爆發的周期年。

墾管處保育研究課指出，玉帶鳳蝶是鳳蝶科、鳳蝶屬的蝴蝶，在亞洲乃至東歐廣泛分布的鳳蝶。