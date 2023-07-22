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42歲大叔喊人生好難 他建議「和動物聊聊看」給出暖心理由

聯合新聞網／ 綜合報導
一位中年男子到動物園抱怨自己近況不順，園方建議他不妨多跟動物們接觸。圖擷自王子動物園官網
一位中年男子到動物園抱怨自己近況不順，園方建議他不妨多跟動物們接觸。圖擷自王子動物園官網

動物雖然聽不懂人類的語言，但是仍然有其靈性，特別是對於人的情緒反應，動物們也能觀察出一二。最近有位中年男子，到動物園抱怨自己的人生不順，結果園方給出暖心建議，認為如果試著和動物相處一下，或許就能改善心情。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於兵庫縣神戶市的王子動物園，近來收到一位40多歲的中年男性留言，表示「最近的人生好痛苦」。於是一位屬名「H」的工作人員，就建議他「你喜歡動物嗎？如果喜歡的話，不妨就跟動物們談談看如何」。

H表示，動物並不會像人一樣，因為外表、性格等問題就避開對方。儘管不會說話回答，但他們非常擅於解讀喜怒哀樂等情緒，因此要是有什麼困難，不妨就和動物們多談談，或許就能得到治癒的正能量，他自己平時也會這麼做。即使碰到下雨天，柵欄之外也還是會有動物，因此也沒問題。

看到這樣的回答，網友門紛紛表示「好棒的工作人員」、「真是一流的回答」、「看得我也該去和動物們見面了」、「動物真的不會因為你的外表、年齡、性格就有差別待遇」、「居然有這麼貼心的服務員，那位42歲的大叔也能放寬心了吧」、「好想住在王子動物園附近」。

動物園 日本
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