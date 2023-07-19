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馬來貘「貘克」過世 插畫家「馬來貘」：希望他在那邊一樣過得很開心

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
台北市立動物園今天傳出壞消息，園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世，園方發布聲明還原發病過程。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天傳出壞消息，園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世，園方發布聲明還原發病過程。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園稍早發布聲明，動物園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世。插畫家「馬來貘」也在臉書表示自己的傷心，畫了一張「貘克Rest in peace」的圖，並說：「希望他在那邊可以一樣過得很開心」。

「馬來貘」插畫家Cherng在臉書發文指出，收到動物園傷心的消息，貘克離開了。貘克也是貘豆與貘花豆的父親，感謝他為我們動物園內的貘生態增添更多力量，希望他在那邊可以一樣過得很開心。

「貘克」昨天下午不幸過世，外傳死因是熱衰竭，動物園稍早發布聲明，指出「貘克」從15日下午發現身體狀況有異，病情直轉直下，18日下午搶救無效過世，明天早上台大獸醫師也將病理解剖，動物園發言人曹先紹說明，任何死因都不排除，必須進一步了解。

園方表示，「貘克」2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，在2018年3月15來到台灣，最初住在不對外開放的保育區，在2019年2月移到新的熱雨區與遊客見面，並與在北動出生的馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生，去年與貘芳再續前緣可惜沒有配對成功，今年換跟「貘莉」配對至今。

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