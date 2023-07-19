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「貘克」過世明天將解剖 園方還原時間序：會辦追思會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園今天傳出壞消息，園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世，園方發布聲明還原發病過程。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天傳出壞消息，園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世，園方發布聲明還原發病過程。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今天傳出壞消息，園內來自捷克馬來貘「貘克」昨天下午不幸過世，動物園稍早發布聲明，表示「貘克」從15日下午發現身體狀況有異，病情直轉直下，18日下午搶救無效過世，明天早上台大獸醫師也將病理解剖，動物園發言人曹先紹說明，任何死因都不排除，必須進一步瞭解。

動物園說明，馬來貘「貘克」與「貘莉」住在熱雨區，近期如日常一同放展狀況良好，現場皆有遮蔭及水池，晚上回到後場也有室內外互通之休息區及水池與黑網遮蔭。

園方表示，保育員於15日傍晚收展時發現「貘克」精神略為倦怠，回到後場仍有進食及泡水，泡水後精神有好一些。為了保險起見，16日就讓牠在後場休息以監控狀況，白天的食物有吃完，多數時間都在陰涼處休息。

到了17日發現前一晚的晚餐吃很少及出現腹瀉狀況，獸醫幫牠測體溫、抽血、打退燒藥及嘗試補充輸液，同時於環境多加一台工業扇及大冰塊降低溫度，根據血檢結果獸醫預防性給予抗生素。

當天下午「貘克」主動去泡水，精神略有恢復一些，但18日早上側躺在水池邊無力站立，獸醫再進行抽血、灌腸降溫及給予輸液，下午2點獸醫繼續治療，但在3點半左右於治療中失去呼吸心跳，緊急進行CPR及插管治療，經過一段時間急救仍無效，很遺憾地確認死亡。

園方表示，「貘克」2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，在2018年3月15來到台灣，最初住在不對外開放的保育區，在2019年2月移到新的熱雨區與遊客見面，並與在北動出生的馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生，去年與貘芳再續前緣可惜沒有配對成功，今年換跟「貘莉」配對至今。

園方表示，「貘克」為台灣的馬來貘圈養族群帶入新血，他的血緣成功在台灣開枝散葉，更讓許多民眾認識這種東南亞瀕危的草食動物，園方與民眾都十分不捨「貘克」，預計將為他準備一場追思會。

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