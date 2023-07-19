不只有倒立水母 高雄林園濕地紅海欖長滿胎生苗

高雄海岸線最南端的林園海洋濕地，是林園地區唯一潟湖，近期除了受矚目的倒立水母，還有紅樹林生態鏈，紅海欖也長出滿滿胎生苗，展現濕地公私協力經營成果。

高雄市政府工務局公園處今天發布新聞稿表示，林園海洋濕地近期以倒立水母受矚目，但除了水母外，還有紅樹林生態鏈，包括海茄苳、紅海欖與水筆仔，尤其是紅海欖已長出滿滿胎生苗，呈現濕地生機蓬勃。

工務局表示，林園海洋濕地公園開闢時即保留部分原有潟湖紅樹林生態，樹齡50年以上的海茄苳在水邊生育良好，經多年復育耐鹽分的紅樹林植物也已成蔭並有效降低湖水溫度，讓水母等生物更興盛繁衍。

公園處說明，林園海洋濕地的紅樹林生態豐富，除了原住民海茄苳，也將紅海欖及水筆仔引至濕地內種植；於人工湖周圍栽植的海茄苳、水筆仔及紅海欖小苗如今已茁壯健康、開花結果，紅海欖更長出滿滿可愛的胎生苗。

紅海欖於台灣野生族群僅分布於南台灣四草等地，水筆仔則是自然分布在台灣的北部，兩種都是台灣原生植物，為使濕地保育、環境教育、休憩及教學功能提升，評估後引入栽植，使生態更加豐富。

公園處表示，倒立水母、兇狠圓軸蟹、鹹水大肚魚等水棲及翠鳥、小白鷺等鳥類在紅樹林生態庇護下，族群蓬勃發展，紅樹林胎生苗的出現，也顯示公私協力經營濕地的成果，歡迎民眾到林園海洋濕地公園探訪。