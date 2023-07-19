快訊

揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

不只有倒立水母 高雄林園濕地紅海欖長滿胎生苗

中央社／ 高雄19日電

高雄海岸線最南端的林園海洋濕地，是林園地區唯一潟湖，近期除了受矚目的倒立水母，還有紅樹林生態鏈，紅海欖也長出滿滿胎生苗，展現濕地公私協力經營成果。

高雄市政府工務局公園處今天發布新聞稿表示，林園海洋濕地近期以倒立水母受矚目，但除了水母外，還有紅樹林生態鏈，包括海茄苳、紅海欖與水筆仔，尤其是紅海欖已長出滿滿胎生苗，呈現濕地生機蓬勃。

工務局表示，林園海洋濕地公園開闢時即保留部分原有潟湖紅樹林生態，樹齡50年以上的海茄苳在水邊生育良好，經多年復育耐鹽分的紅樹林植物也已成蔭並有效降低湖水溫度，讓水母等生物更興盛繁衍。

公園處說明，林園海洋濕地的紅樹林生態豐富，除了原住民海茄苳，也將紅海欖及水筆仔引至濕地內種植；於人工湖周圍栽植的海茄苳、水筆仔及紅海欖小苗如今已茁壯健康、開花結果，紅海欖更長出滿滿可愛的胎生苗。

紅海欖於台灣野生族群僅分布於南台灣四草等地，水筆仔則是自然分布在台灣的北部，兩種都是台灣原生植物，為使濕地保育、環境教育、休憩及教學功能提升，評估後引入栽植，使生態更加豐富。

公園處表示，倒立水母、兇狠圓軸蟹、鹹水大肚魚等水棲及翠鳥、小白鷺等鳥類在紅樹林生態庇護下，族群蓬勃發展，紅樹林胎生苗的出現，也顯示公私協力經營濕地的成果，歡迎民眾到林園海洋濕地公園探訪。

濕地公園 紅樹林 水母
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

高雄林園大火火場是環保公司租地 「10公里外」民眾也見濃煙竄升

高雄林園濃煙直竄天際 疑棧板火警消防隊搶滅中

旅宿業2025禁止一次性備品…高雄業者超前部署 國泰飯店7月提早執行

高雄「冰」風暴 立委參選人批吃碗冰都吃出生命危險

相關新聞

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

乖狗惹人疼！兩隻德國牧羊犬在店裡遇到友善路人投餵零食，狗狗沒有搶著吃，反而先用眼神徵詢主人同意，乖巧的模樣獲得大批網友按讚。

巨蛇太久沒吃飯「餓到一次狂吞2隻鸚鵡」！吃太飽身體腫一圈結局糗大了

實在是欲哭無淚。一名男子飼養兩隻鸚鵡作為寵物，早上起床要給鸚鵡喝水的時候發現兩隻鳥寶不見了，取而代之竟是一條巨蛇卡在籠子裡面出不去，推測是因為把兩隻鸚鵡都吃下肚導致身形過胖沒辦法鑽出鳥籠，飼主看到這畫面當場崩潰。

狒狒事件翻版？桃園獨臂猴「打1針」奪命 待送驗釐清死因

桃園1隻獨臂台灣獮猴昨闖入龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠，市府農業局、動保處人員捕捉後注射1cc鎮定劑，未料卻在下午出現嘔吐...

受虐浪汪「見人就嚇到發抖」天天哭 收編3個月後神轉變飼主感動：終於會笑了

毛小孩只要有愛就能改變。一名飼主三個月前從路邊撿回疑似受虐的流浪狗，狗狗從一開始被收編的不信任，到後來完全相信飼主天天露出笑容的可愛模樣相當反差，不少網友看到狗狗的轉變直呼「飼主太有愛」。

機場「超迷你警犬」現身！身形矮同伴3倍卻霸氣外露 領犬員曝戰功：狗界女漢子

說到英勇警犬，許多人第一個想到的應該都會是帥氣的牧羊犬或是聰明穩重的拉布拉多，但最近中國南京祿口國際機場新加入了一隻超迷你實習警犬，作為中國本土犬「太倉獵犬」，這警犬生力軍體積雖小，氣勢與活力卻是相當超群，儼然就是狗狗界的「女漢子」，儘管距離正式上崗還有六個月，卻已經在社群平台上掀起網友熱議。

院子出現「透明巨大水管」狗狗們看傻！二哈打頭陣往下滑 所有汪秒跟上玩瘋了

大陸社群平台微博近日流傳一段影片，內容拍下一名養了很多隻狗狗的飼主在家建了一個超大的旋轉溜滑梯，為的就是想看見愛犬們玩嗨時的開心笑容，一個接一個往下溜的壯觀模樣讓不少網友看傻眼，直呼「這才是真正的狗奴呀！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦