【動物冷知識】到底藏在哪！美味扇貝眼睛最多「高達200隻」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？螃蟹的眼睛在戰鬥過程中受損切斷，過幾天還會再長出一顆全新的眼球唷！

今天我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！









螃蟹本身就有再生的功能，他們的腳本身就有折斷線，若被其他捕食者咬到一肢，或卡在石縫裡，他們會選擇自斷逃跑，過幾天後會再長出一副全新的肢體。

雖然螃蟹看上去是兩隻眼睛，但其實是由幾百隻單眼構成的複眼！他們的眼睛也有再生能力，但如果連接眼睛的眼柄又斷掉了，就長不出新的眼睛了，取而代之的就是長出一根觸角來彌補眼睛的不足。









扇貝裡面的貝肉靠近貝殼邊緣的地方，排列著幾百個小眼睛。依照種類不同，最多有著200隻眼睛。

扇貝的眼睛對於光感特別敏銳，他的眼睛有雙層視網膜，外層視網膜對光的反應最為強烈，內層對突然的黑暗反應最強烈，雖然這些眼睛沒辦法提供清晰的視覺，但能夠讓扇貝更快看見捕食者的行動和陰影，進而躲避捕食者。

雖然他們逃跑的速度也沒有多快就是了。









壁虎的眼睛沒有眼皮，所以透過舌頭舔眼睛的方式來清潔、滋潤眼睛。

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