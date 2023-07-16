寵物蛇逃逸案變多 新北動保處籲飼養前審慎評估

新北市政府動保處統計表示，近年來蛇類作為寵物的接受度有漸增趨勢，但逃逸件數也隨之提升，日前就發生2起黑王蛇逃逸安置案件，呼籲民眾飼養寵物蛇前先審慎評估。

動保處今天發布新聞稿表示，今天為世界蛇日，旨在提高人們對全世界3500多種蛇類的認識，改善對蛇類的負面印象。

動保處表示，常見飼養寵物蛇類有球蟒、玉米蛇、王蛇等，不同的寵物蛇類有個性、體型、食性等不同區別，球蟒身長約1.5公尺，性格溫和，在蟒蛇類中最常被拿來當作寵物。

玉米蛇是非常小型的蛇類，主食是幼鼠；王蛇的個體大小隨品種不同，最大近2公尺，最小約60公分，王蛇在各方面數值都接近玉米蛇，但王蛇具食蛇性，沒有玉米蛇溫馴，應避免王蛇與其他寵物蛇類接觸。

動保處表示，根據統計，近2年蛇類救援案件中為寵物蛇種類的案件，民國110年有13件、111年為21件，今年上半年就多達12件，其中2起黑王蛇逃逸案引發民眾虛驚，顯示近年來蛇類作為家中寵物的接受度有逐漸增加趨勢，但若民眾未有正確飼養觀念，蛇類逃逸件數也有可能隨之提升。

動保處表示，這2起黑王蛇逃逸案件分別被人發現在三重區的籃球場及永和區的巷弄間，2案皆出現於人口密集住宅區周圍，極有可能未妥善飼養，造成蛇逃逸；請民眾在飼養前，應謹慎評估自身能力及住家環境，避免衍生寵物蛇逃逸、受傷害等情事發生。