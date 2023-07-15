環團墾丁護蟹 8月將辦2次封路

屏東恆春半島陸蟹繁殖季常面臨「路殺」危機，墾丁國家公園內台26線有公路局新設的地下廊道和墾管處的封路護蟹措施，環團再主動申請區外車城濱海公路福安橋至龜山橋段路權，訂下個月辦2梯次封路護蟹。屏東環保聯盟監事朱玉璽說，「1隻抱卵母陸蟹遭輾，上萬小生命也跟著消失。」國家公園區外「路殺」問題應受重視。

夏季是恆春半島陸蟹釋幼高峰期，公路局為降低抱卵母蟹夜晚過馬路遭車輛輾殺，今年砸6000萬在台26線兩個熱區設地下生物廊道，墾管處及環團也分頭執行封路或讓道護蟹交管；陸蟹學者劉烘昌說，恆春半島陸蟹數量下降，在保護力道較弱的區外能有民間參與強化，讓人欣慰。

「1隻抱卵母陸蟹遭輾，上萬小生命也跟著消失。」屏東環保聯盟監事朱玉璽說，墾丁國家公園區內的路殺問題受重視，區外卻被忽略。車城四重溪和保力溪出海口間的濕地是招潮蟹和陸蟹棲息地，車城濱海景觀公路通車後，福安橋和龜山橋間250公尺長的馬路將海岸與濕地一切為二，每年都有母蟹在馬路喪命，威脅生存。

「也是另類自力救濟。」屏東環盟理事洪輝祥說，當地大型陸蟹以凶狠圓軸蟹居多，其次是毛足圓軸蟹，少數是寄居蟹，雖架設減速護蟹的警示標示，但入夜後駕駛人多未注意，公部門也不重視，環團只好在月圓日辦友善護蟹活動。

朱玉璽說，去年環盟首度結合社區試辦封路護蟹，記錄到4種陸蟹，協助上百隻母蟹過馬路，過程發現，近三分之一陸蟹需要人力協助，護蟹有其必要。