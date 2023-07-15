台東成功海濱公園現捕獸鋏 2狗4貓受害

台東成功鎮海濱公園近日被發現放置捕獸鋏，已有犬貓誤觸遭夾傷，民眾痛批太可惡、很缺德。有民眾懷疑應是有人被流浪狗追咬，才會放捕獸鋏報復。關山鎮公所表示將加強巡護並移除，縣府農業處指查獲可重罰，且依動保法和野保法送辦。

台東成功鎮海濱公園被放捕獸鋏，已有2隻狗、4隻貓夾傷，其中1隻貓傷重不治。民眾痛批公園放捕獸夾的行為太可惡，要里長通報相關單位加強巡邏。忠仁里長葉千慈說，還沒傳出有人被夾傷，但海濱公園本來就不該出現這種東西，萬一有人誤觸，真的很危險。

「可能是為了報復。」附近居民說，海濱公園不時會有流浪犬貓出沒，很可能有人之前被流浪狗追咬心生不滿，故意放捕獸鋏報復，但這樣的行為很誇張。

台東縣農業處指出，農委會2020年已公告禁用捕獸鋏，違者可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，情節嚴重可依動保法和野保法處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科最高100萬元罰金。