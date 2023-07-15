聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東成功海濱公園現捕獸鋏 2狗4貓受害
台東成功鎮海濱公園近日被發現放置捕獸鋏，已有犬貓誤觸遭夾傷，民眾痛批太可惡、很缺德。有民眾懷疑應是有人被流浪狗追咬，才會放捕獸鋏報復。關山鎮公所表示將加強巡護並移除，縣府農業處指查獲可重罰，且依動保法和野保法送辦。
台東成功鎮海濱公園被放捕獸鋏，已有2隻狗、4隻貓夾傷，其中1隻貓傷重不治。民眾痛批公園放捕獸夾的行為太可惡，要里長通報相關單位加強巡邏。忠仁里長葉千慈說，還沒傳出有人被夾傷，但海濱公園本來就不該出現這種東西，萬一有人誤觸，真的很危險。
「可能是為了報復。」附近居民說，海濱公園不時會有流浪犬貓出沒，很可能有人之前被流浪狗追咬心生不滿，故意放捕獸鋏報復，但這樣的行為很誇張。
台東縣農業處指出，農委會2020年已公告禁用捕獸鋏，違者可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，情節嚴重可依動保法和野保法處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科最高100萬元罰金。
成功鎮公所表示，已聘清潔人員每天早、中、晚巡護環境，發現危險器物就直接移除。警方表示會加強巡邏海濱公園，更呼籲民眾勿以身試法，若抓到就送辦。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言