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台東成功海濱公園現捕獸鋏 2狗4貓受害

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣成功鎮海濱公園近日民眾發現有人放置捕獸鋏，已有犬貓誤觸遭夾受傷，痛批太可惡。關山鎮公所表示，將加強巡護，並移除。縣府農業處表示，查獲可重罰，且依動保法和野保法送辦。記者尤聰光／翻攝
台東縣成功鎮海濱公園近日民眾發現有人放置捕獸鋏，已有犬貓誤觸遭夾受傷，痛批太可惡。關山鎮公所表示，將加強巡護，並移除。縣府農業處表示，查獲可重罰，且依動保法和野保法送辦。記者尤聰光／翻攝

台東成功鎮海濱公園近日被發現放置捕獸鋏，已有犬貓誤觸遭夾傷，民眾痛批太可惡、很缺德。有民眾懷疑應是有人被流浪狗追咬，才會放捕獸鋏報復。關山鎮公所表示將加強巡護並移除，縣府農業處指查獲可重罰，且依動保法和野保法送辦。

台東成功鎮海濱公園被放捕獸鋏，已有2隻狗、4隻貓夾傷，其中1隻貓傷重不治。民眾痛批公園放捕獸夾的行為太可惡，要里長通報相關單位加強巡邏。忠仁里長葉千慈說，還沒傳出有人被夾傷，但海濱公園本來就不該出現這種東西，萬一有人誤觸，真的很危險。

「可能是為了報復。」附近居民說，海濱公園不時會有流浪犬貓出沒，很可能有人之前被流浪狗追咬心生不滿，故意放捕獸鋏報復，但這樣的行為很誇張。

台東縣農業處指出，農委會2020年已公告禁用捕獸鋏，違者可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，情節嚴重可依動保法和野保法處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科最高100萬元罰金。

成功鎮公所表示，已聘清潔人員每天早、中、晚巡護環境，發現危險器物就直接移除。警方表示會加強巡邏海濱公園，更呼籲民眾勿以身試法，若抓到就送辦。

台東縣成功鎮近日有民眾陸續發現海濱公園內有人放置捕獸鋏，且已有2隻狗和4隻貓誤觸遭夾受傷，其中1隻貓傷重不治。記者尤聰光／翻攝
台東縣成功鎮近日有民眾陸續發現海濱公園內有人放置捕獸鋏，且已有2隻狗和4隻貓誤觸遭夾受傷，其中1隻貓傷重不治。記者尤聰光／翻攝

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