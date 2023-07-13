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影／南澳神秘沙灘首見綠蠵龜上岸 保育界重大發現

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」爬上岸，保育相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」爬上岸，保育相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供

宜蘭縣南澳神秘沙灘根據耆老口述，50幾年前曾出現過海龜，卻沒有正式紀錄。就在7月9日凌晨，出現一隻重達百公斤「綠蠵龜」爬上岸，成為當地有史以來的第一筆紀錄，而且是北回歸線以北的東北海域。長年從事綠蠵龜調查的程一駿教授相當重視，預計下周到場查看，綠蠵龜上岸後是否有產卵。

綠蠵龜屬於一級保育類野生動物，適合亞熱帶，每年5至10月進入產卵季，北回歸線以南是台灣目前僅存較穩定的綠蠵龜產卵棲地，包括澎湖、蘭嶼、小琉球等離島，本島則在台東杉原海灣護漁區曾有綠蠵龜產卵，這次的發現足足把綠蠵龜棲地拉到北回歸線以北。

國立海洋大學海洋生物研究所教授程一駿表示，「這個資料很重要」，無論是在神秘沙灘發現綠蠵龜或產卵，都是保育史上的第一筆紀錄。

國有財產署公告禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘後，委由台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會維護管理，派員24小時巡護，之前曾在沙灘見過海龜爬痕，但就在7月9日凌晨2點半，距離沙灘入口處約2.8公里沙灘地，赫見一隻大海龜正緩緩爬回大海，巡護員立即通報協會幹部到場。

返海爬行過程全被錄影，直到大海龜消失海中。根據協會人員目測，龜甲最長約100公分，重量應有上百公斤，從發現牠爬行到入海的距離20幾公尺，爬行時間約半小時，其實最近也有釣客看見海龜在海面探頭。

南澳神秘沙灘上個月禁止沙灘車進入後恢復寧靜，是不是因此環境變好，使得綠蠵龜在沒有人為干擾的情況爬上岸？程一駿表示，東海岸的環境都還不錯，也適合海龜產卵，距離宜蘭航行才2小時的日本與那國島都有綠蠵龜了，包括宜蘭在內的東海岸怎麼可能沒有？只不過因為受到太多干擾。

程一駿表示，以前帶學生做調查時訪談耆老，據說50至70年前南澳曾出現過海龜，研判耆老所說的海龜，可能是產卵緯度較高的「赤蠵龜」，幾年前赤蠵龜往北移出現在日本本州，最近全球氣候變遷暖化，也有可能使綠蠵龜棲地從台東往北移，代表「綠蠵龜的棲地擴大了」。

母龜上岸產卵時，會先以前肢挖掘1平方公尺的凹地容納龜身，再以後肢挖掘80公分至1公尺的沙坑產卵，產完卵後撥沙掩埋，再爬回大海，整個過程1至2小時。

南澳神秘沙灘首見綠蠵龜，牠是否有產卵埋在沙堆裡？程一駿教授預計下周帶著研究團隊到場尋找卵窩，如果真有產卵，約45天會孵化小海龜，更是珍貴的重要發現。

宜蘭南澳神秘沙灘首度發現一級保育類野生動物「綠蠵龜」，被拍下緩緩爬向大海的背影。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首度發現一級保育類野生動物「綠蠵龜」，被拍下緩緩爬向大海的背影。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」上岸，保育界相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」上岸，保育界相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」上岸，保育界相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
宜蘭南澳神秘沙灘首次發現一級保育野生動物「綠蠵龜」上岸，保育界相當重視綠蠵龜出現在北迴歸線以北，第一筆紀錄新發現，棲地有可能擴大了。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供

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