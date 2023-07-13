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埔里台牛坑溪 迎回台灣白魚

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台灣白魚是我國珍稀保育類野生魚類，但在台牛坑溪的棲地受損，水保局南投分局整治前先幫白魚搬家。圖／水保局南投分局提供
台灣白魚是我國珍稀保育類野生魚類，但在台牛坑溪的棲地受損，水保局南投分局整治前先幫白魚搬家。圖／水保局南投分局提供

台灣白魚」列為珍稀保育類野生魚類，但在南投埔里台牛坑溪的棲地，因豪雨沖刷崩塌受損，水保局南投分局著手整治，施工前幫白魚移置避難池，經生態工法重新營造河道多樣性水域環境，成功放流白魚回溪，今年獲優良農業建設工程獎「優等」肯定。

台灣白魚僅分布於埔里台牛坑溪、煙寮坑溪、樟湖坑溪、水流東溪及台中新社食水嵙溪等流域，又以埔里一新社區為國內重要復育基地，但當地台牛坑溪后湖橋上游河岸，3年前因豪雨沖刷崩塌，導致棲地受損。

水保局南投分局以恢復台灣白魚生態棲地復育為前提，結合治山防災工程，多次與專家學者及在地居民研商且實勘，以生態性工法擬定「后湖橋上游野溪整治工程」。

水保局南投分局表示，為避免白魚受工程擾動影響，甚至受傷，特生中心建議迴避掉5至8月繁殖期，等到前年9月、施工前由專業生態人員執行撈捕作業，將189隻白魚移至一新社區避難池，施工中又發現6隻，同樣移置由社區照料。

工程上則因地制宜，以天然塊石、木椿等生態性工法，砌石1.2米深水潭，擴大水域面積，並種植石菖蒲水生植物，為白魚營造深潭、淺瀨及低水流路等多孔隙、緩坡化等多樣性水域環境，提供汛期避難、旱季生存空間，也保護既有溪床湧泉。

南投分局長陳榮俊說，去年底前完竣後，確認水量恢復，生態環境良好，成功放流白魚回溪，經社區護魚隊觀察生存狀態佳，台灣鬚鱲等原生種魚類也回歸。

南投 台灣白魚 埔里
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