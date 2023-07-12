【動物冷知識】最近天天都是「狗日子」？ Dog days每年只有這幾天

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？英文中「Dog days」被用來形容一年中最熱的幾天，難道他們覺得熱的跟狗一樣嗎？？

今天帽帽動物冷知識的英文課開課啦！！









大犬座中最亮的一顆星星就是天狼星，每逢夏日就與太陽一起升起，這被稱為天狼星偕日升，古人認為天狼星的光芒會提高溫度，所以把最熱這幾天成為「dog days」。

dog days大約從每年7月3日到8月15日不等，大概會有30-61天。









形容場面混亂、難以掌控時，可以說「herding cats」，通常放養、放牧只會用在溫馴、好管控的動物身上，例如牛、羊。貓給人一種獨來獨往、不喜歡被掌控的印象，要馴服一隻貓絕非易事，放牧貓群更是不可能的任務，通常都是人類被貓咪馴服。









When pigs fly被比喻為不可能發生的事，這是成語，所以不能換成其他動物，一定得是豬🐷

通常用這個成語都帶有嘲諷或挖苦的意思。

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