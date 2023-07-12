憂愛貓打狂犬疫苗長瘤 新北動保處：諮詢獸醫降風險

新北市動保處今天表示，有人擔心愛貓可能長肉瘤而拒打含鋁佐劑狂犬病疫苗，可先諮詢獸醫師評估，以降低風險；若每年未替犬貓施打疫苗，可處飼主3萬元至15萬元罰鍰。

新北市動保處今天發布新聞稿表示，近期動保處接到許多養貓飼主反映，因自行上網查詢資料，擔心愛貓施打含鋁佐劑的疫苗可能引發局部炎症反應，導致腫瘤生成，而不願帶貓隻前往醫院施打疫苗。

動保處對疫苗佐劑的爭議表示，包括歐盟、美國及日本等疫苗的生產國，未曾因貓隻施打狂犬病疫苗產生部位肉瘤的問題，要求有佐劑疫苗下架或禁止使用。

動保處表示，台灣進口的狂犬病疫苗以鋁為佐劑的死毒疫苗為主，但也有進口無佐劑的狂犬病疫苗，可供民眾選擇，因此，民眾可以諮詢獸醫師評估施打疫苗方式，以降低可能導致貓隻產生肉瘤風險。

動保處籲請養貓飼主還是應每年帶貓隻施打狂犬病疫苗。狂犬病會感染所有溫血動物，即使是飼養在家中的犬貓也有罹患狂犬病風險，因此飼養犬、貓、貂、浣熊、小熊貓、狐獴、鼬及臭鼬等寵物飼主，應每年完成狂犬病疫苗預防注射，違者可依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。