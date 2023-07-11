動物園明辦黑熊保育活動 「熊讚」抽限量好禮送民眾
為讓民眾深入瞭解台灣黑熊保育工作，台北市動物園廣場新賣店以「熊站出來」為題設計台灣黑熊保育主題牆，活動將於明天登場，北市吉祥物「熊讚」也將出席，前400名完成「熊站出來」活動學習單的遊客，有機會獲得動物園提供限量好禮。
園長諶亦聰表示，動物園和林務局、特有生物研究保育中心、台灣黑熊保育協會及台灣動物園暨水族館協會等16個團體會員，2012年簽署「台灣黑熊復育合作保育宣言」共同進行復育合作，也同時透過多元的教育管道推動台灣黑熊的大眾教育及保育工作。
為讓民眾能深入了解台灣黑熊保育工作內容，今年動物園特別結合園區大門廣場新賣店，環境布置特別以台灣黑熊保育為題，設計「熊站出來」主題牆，加入動物園2018、2019年協助林務局南安小熊的救傷與野放過程，台東廣源小熊、利稻小熊的救護、健康等行動等紀錄，提供遊客了解保育現況。
動物園表示，明天在大門廣場將提供「熊站出來」活動學習單，完成上面提問前400名遊客，即可憑學習單參加抽獎活動，「熊讚」當天也會一同出席抽出100位幸運黑熊知識家，獎項豐富，包含麥當勞麥香雞套餐、鴻屋蛋包飯雞米花兒童餐、鴻屋蛋包飯帆布便當、台灣黑熊讚鑰匙圈等，另還提供300份獎項，憑抽獎券存根聯當天至遊客服務中心兌獎。
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