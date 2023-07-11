最萌村長選拔開跑！投稿有機會帶毛孩「住五星酒店 + 拍沙龍美照」

即日起，參加《寵物部落》村長公益票選活動，一起做公益拿好禮！（圖片提供／聯合線上）

第二屆《寵物部落》村長公益票選活動，即日起至 7/27，只要拿起手機分享萌寵影片，並於 7/28 至 8/7 邀請您的朋友們一起投票評選，就有機會奪大獎為寵物部落代言；另外，參與投票還能做公益幫助流浪犬，再免費抽暖心好禮！

寵物不只是人類的好朋友，也能成為網路上的明星。不少飼主喜歡在社群平台分享寵物的趣事和萌照，而無暇養寵物的朋友，也能藉此「雲養寵」感受萌寵帶來的療癒和快樂。去年，聯合新聞網旗下內容頻道《寵物部落》舉辦首屆寵物當村長票選活動獲熱烈迴響，今年再度隆重召開第二屆活動，廣邀飼主投稿萌寵影片，投稿影片獲最高票者即當選村長，除了萬元獎項外，還能為寵物部落年度代言，擁有獲獎專訪等殊榮！參與投票的朋友也有機會獲得幸福狗公益禮盒，投票做公益還把好禮帶回家！

第一階段投稿時間為 7/10 起 7/27 止，先將您的寵物影片上傳至 Youtube，並設定為「公開」，再到活動頁面投稿，輸入名字、影片說明和 Youtube 連結，您家寶貝的影片就會顯示在萌寵列表。

接下來 7/28 - 8/7 就是開放網友進行票選，8/9 公布得獎名單，活動期間獲得最高票的寵物即當選「第二屆寵物部落村長」，可享有帶毛孩住五星級金普頓大安酒店一晚，以及三牲工作室提供的寵物攝影套組等總價近兩萬元的豐富大獎，除此之外，還能為寵物部落年度代言，擁有獲獎專訪等殊榮！而總票數第二和第三名的參賽者，則分別能獲得智能寵物餵食器及寵物循環活水機乙台。

不僅投稿者有機會獲得豐富大獎，參與票選的村民也可抽暖心好禮！聯合新聞網攜手陳愛媽創立的幸福狗流浪中途協會，每多一人投票，udn 將多投入 1 元購買幸福狗公益禮盒。投票總人數等於禮盒購買金額，禮盒將以抽獎方式贈送被抽中的投票者。投票人數越多，禮盒數越多，獲獎機率也越大！您的一票，就能和 udn 一起化愛心為行動，幫助幸福狗救援流浪犬！

還在等什麼？現在就登（加）入udn 會員，參加第二屆《寵物部落》村長公益票選活動，「出賣」你家毛寶貝獲最萌村長名號，帶牠到五星酒店住一晚，並拍下美美沙龍照當做永久紀念吧→https://lihi1.com/jvfjo