六福村明迎來首次動物展演評鑑 若不合格2月未改善恐撤照

今年3月新竹六福村發生狒狒逃脫遭槍殺事件，相關動保議題引發關注，新竹縣動物保護防疫所將於明天前往六福村進行2年1次的動物展演評鑑，動保團體今發聲盼能列席監督，並呼籲公開委員名單。動保所也表示，這將是六福村首次評鑑，若未通過且未限期改善將廢止許可證，由於評鑑過程中可能涉及營業秘密，故經評估不宜開放，至於評鑑委員名單將徵得評委同意後公開。

動保團體今天發表聯合聲明，呼籲新竹縣動物保護防疫所在明天評鑑時，開放動保團體列席監督，確保動保團體所列舉諸多缺失能被發現，同時公布邀請專家學者團體的名單。

新竹縣動物保護防疫所彭正宇指出，動物保護法規定自109年起，所有展演動物業者必須獲得「展演動物許可」始得經營，六福村在110年取得動物展演許可證，今年面臨第一次評鑑，評鑑項目包括經營管理、環境設施、動物狀況、外部合作、營運制度和合法性宣告等，需達60分才及格。

彭正宇指出，若評鑑不及格，2月內要完成改善，未限期改善者，將依動保法規定廢止許可證。若今年評鑑不合格，但2月內限期改善仍可繼續經營，但下次評鑑又不合格，將直接廢止許可證，等於下次再不合格，就沒有改善機會，審查機制相當嚴格。

動保所說，這次評選委員的選派，都依照六福村園區內動物的特性，特別挑選具有野生動物飼養、動物園經營管理及醫療專長相關學者，並接受各方建議挑選一位具有動物福利經驗的民間團體代表作為本次評鑑委員，參與評鑑的所有委員，皆為農業委員會提供的專家、學者名單，其專業性及公正性應無庸置疑。

動保所說，為避免本次評鑑委員壓力過重，影響此次評鑑的公平性及公正性，於評鑑前動保所不公開此次評鑑委員名單，待完成評鑑後，於徵得評鑑委員同意後公開委員名單，並依動物展演管理辦法將評鑑結果公布。