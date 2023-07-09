北市家犬貓絕育 補助款還有292萬元

台北市家犬貓逾23萬隻，高達3萬隻寵物未完成絕育或未申報免絕育，北市動物保護處補助公母犬貓絕育手術費用800與1500元，尚有292萬5600元可供補助。動保處提醒飼主，家中犬貓今年完成手術即可依規定於12月20日前申請，直至補助款用完為止。

動保處每年編列預算補助家犬貓絕育手術費用，平均一年4500隻受惠，今年預算564萬6000元，1月1日至12月20日開放申請，至7月6日已有2235隻完成。

北市家犬貓絕育補助採「先手術、後補助」方式辦理，民眾可自行選擇寵物絕育的動物醫院，沒有限制動物醫院所在地。

動保處表示，寵物絕育後，可降低罹患睪丸腫瘤、子宮蓄膿等生殖系統疾病的風險，也有助於延長毛孩壽命，絕育後的母犬不再有發情期及假性懷孕，貓咪則會減少發情叫春的機會。依動物保護法規定，飼主皆應為特定寵物絕育或申報免絕育與繁殖需求，否則將受罰。

動保處指出，凡晶片飼主身分證或居留證顯示設籍北市，且已為寵物植入晶片完成寵物登記、注射狂犬病疫苗，即可向動保處提出申請或在市民服務大平台、台北通App線上申請。詳情可上動保處官網、臉書「臺北毛孩趣旅行」查詢。