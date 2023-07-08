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34隻鴿子遭棄 剪羽斷腳丟橋下

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市大里區內新橋下發現34隻鴿子遭棄，並遭剪羽、斷腳。圖／江和樹提供
台中市大里區內新橋下發現34隻鴿子遭棄，並遭剪羽、斷腳。圖／江和樹提供

台中市大里區前晚有34隻鴿子遭剪羽、斷腳，失去飛行能力，被遺棄在內新橋墩下。當地議員江和樹通報救援，譴責虐待動物行為。台中市動保處昨已帶回安置，並與警方合力追究飼主等責任。警方表示，將協助追查涉案人送辦。

據了解，鴿子剪羽可能與飼主棄養有關，因為鴿子會認路，剪羽避免再飛回原住處；斷腳影響鴿子行動力，外界推測疑與擄鴿集團有關。

江和樹表示，前晚有民眾通報動物受困，前往內新橋下查看，發現有30多隻鴿子聚集在地上跑竄，但都無法飛行，昨早與動保處前往救援，遭遺棄的鴿子都有列印數字的腳環，疑似賽鴿，遭到剪羽、斷腳慘不忍睹，這些鴿子已無法飛行，遭遺棄後根本丟著等死，要求嚴查嚴辦，遏阻虐待動物惡行。

台中市動保處說，現場有34隻鴿子，羽毛都遭剪，其中2隻腳受傷，已全數帶回安置、治療；鴿子遭遺棄、傷害，將追查飼主並追究責任，故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失等惡行，行為人可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金；若有棄養動物行為，依法最高可處15萬元罰鍰，勿以身試法。

台中市警局霧峰分局表示，警方未接獲賽鴿遺失等報案，已前往議員服務處了解，將協助動保處追查，找出行為人送辦。

鴿子 台中市 棄養
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