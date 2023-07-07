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凶狠圓軸蟹繁殖季 護蟹一周超過2500隻 仍有路殺

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
抱卵母蟹。圖／台江國家公園管理處提供
抱卵母蟹。圖／台江國家公園管理處提供

正值凶狠圓軸蟹繁殖季，台江國家公園管理處及台南社大近一周在曾文溪口青草崙、鹽水溪下游護蟹超過2500隻，依然發現有母蟹陳屍在防汛道路，在地團體也憂心，鹽水溪旁和緯路延長段兩側近30公頃魚塭濕地未來開闢科技專區，恐壓縮生長空間；工務局表示，將管制車流與降低路燈亮度。

城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園潮上帶陸蟹物種多樣性最高地區，每年7、8月是凶狠圓軸蟹繁殖季高峰期，在新月及滿月後集體遷徙，橫越青草崙防汛道路和堤防降海釋幼。台江國家公園管理處近日展開護蟹行動，3日晚上超過800隻、5日有1553隻，單日最高量超過去年的1068隻。

去年市府在鹽水溪下游堤防道路設置提醒減速標示，市長黃偉哲也參與護蟹活動，台南社大學員近日仍目擊道路上有被壓死的母蟹，也發現和緯路延長工程因中間設分隔島影響母蟹遷移，加上將開闢科技專區，會大幅壓縮棲息空間；台南社大副研究員陳泰豪建議和緯路延長段通車後，在繁殖期晚上7至10點封閉防汛道路。

工務局回應，將在中央分隔島打洞，及在既有涵管壁上綁繩索，另於繁殖季滿月時管制防汛道路車流量及降低亮度。

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