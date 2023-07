以科幻為靈感 APUJAN操刀台灣大制服開啟溝通無限可能

制服不必傳統,制服也可以充滿想像與活力、並帶出品牌或企業的隱藏理念。服裝品牌APUJAN宣布,近日為台灣大哥大設計全新制服,運用設計師愛用的科幻小說為靈感,結合電信產業的科技想像,帶來簡約也富辨視度的全新印象。

過往頻繁從閱讀、小說、奇幻文學中得到靈感並轉譯為服裝設計的APUJAN,獲得華裔科幻小說家劉宇昆授權,將後者作品《摺紙動物園》後記內文中字句「Every act of communication is a miracle of translation」(每一幕溝通,都是一場轉譯的奇蹟),燙印於服裝之上,強調數位溝通的重要與無限可能。

於此同時,服裝並採用搶眼也對比的黑、白、橘色為色彩,其中橘色正是台灣大哥大的企業識別色彩,同時企業精神標語「Open Possible」也出現在T恤或外套的袖口與背面,醒目而直觀。

由於APUJAN今年正是創立10周年重要時刻,除了先前於大直NOKE忠泰樂生活開設門市,品牌也持續為不圖產業領域設計制服,包含三星集團全球門市制服、國家電影及視聽文化中心、郭元益與吳寶春麥方店。創意總監詹朴則表示,每次的跨域服裝設計都帶來全新挑戰,也希望透過本次合作,共同傳遞台灣大的品牌內涵,並在科技與科幻間,尋找未來的可能樣貌。