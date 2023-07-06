以科幻為靈感 APUJAN操刀台灣大制服開啟溝通無限可能
制服不必傳統，制服也可以充滿想像與活力、並帶出品牌或企業的隱藏理念。服裝品牌APUJAN宣布，近日為台灣大哥大設計全新制服，運用設計師愛用的科幻小說為靈感，結合電信產業的科技想像，帶來簡約也富辨視度的全新印象。
過往頻繁從閱讀、小說、奇幻文學中得到靈感並轉譯為服裝設計的APUJAN，獲得華裔科幻小說家劉宇昆授權，將後者作品《摺紙動物園》後記內文中字句「Every act of communication is a miracle of translation」（每一幕溝通，都是一場轉譯的奇蹟），燙印於服裝之上，強調數位溝通的重要與無限可能。
於此同時，服裝並採用搶眼也對比的黑、白、橘色為色彩，其中橘色正是台灣大哥大的企業識別色彩，同時企業精神標語「Open Possible」也出現在T恤或外套的袖口與背面，醒目而直觀。
由於APUJAN今年正是創立10周年重要時刻，除了先前於大直NOKE忠泰樂生活開設門市，品牌也持續為不圖產業領域設計制服，包含三星集團全球門市制服、國家電影及視聽文化中心、郭元益與吳寶春麥方店。創意總監詹朴則表示，每次的跨域服裝設計都帶來全新挑戰，也希望透過本次合作，共同傳遞台灣大的品牌內涵，並在科技與科幻間，尋找未來的可能樣貌。
此外本次服裝靈感來源之一的《摺紙動物園》雖非新作，但是一次收錄15部短篇小說的合集，其中10篇曾獲得不同科幻文學獎的入圍或獲獎紀錄，在台是由新經典文化出版，並可於實體或網路書店購買。
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