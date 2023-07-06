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屏東移除綠鬣蜥 6年逾6萬隻

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

外來種綠鬣蜥在野外幾無天敵、繁殖快速，侵擾農作物，屏東縣府2018年起配合農委會政策移除綠鬣蜥，並推出捕捉綠鬣蜥兌換農產品獎勵措施，聘綠鬣蜥達人與專業廠商捕蜥，6年來移除6萬餘隻，今年上半年已捕獲9000餘隻，但野外數量至今難估，屏東市等8鄉鎮市是出沒熱區。

農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥曾是熱門寵物，幼體色澤鮮豔且易於飼養，被飼主當成飼養爬蟲類入門首選，當綠鬣蜥逃逸或養到大隻易被棄養，成年體每年可產出逾50顆蛋，繁殖速度難控制，10年來成為危害生態環境大麻煩。

鄭永裕說，綠鬣蜥會築巢挖土堤，恐破壞水利結構，啃食嫩葉幼苗造成農損，近3年平均每年接獲5件以上通報綠鬣蜥啃農作案，以紅豆來說，接獲通報受害面積約4公頃，占全縣種植面積約0.1％。

鄭永裕說，縣府除推兌換農產品獎勵，近年委託專業廠商和綠鬣蜥達人移除，以人力移除為主，各縣市捕捉策略不同，屏東雖捕捉數量最多，但不代表實際數量最多。

農業處說明，屏東市、潮州鎮、萬丹、竹田、麟洛、九如、新園與鹽埔鄉等8鄉鎮市是綠鬣蜥出沒熱區，現階段無完整科學系統調查，無法掌握野外族群數量。

綠鬣蜥 屏東縣 寵物
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