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影／珍稀活革龜擱淺恆春萬里桐 右臂斷肢居民與海生館接力搶救

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回全力搶救。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回全力搶救。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻在台灣海域極罕見的活體革龜擱淺，居民發現牠的右前臂斷肢，無法送回大海，通報海巡署和屏東海生館救援，海生館水生生物收容中心將牠帶回醫治，量測體長120公分 、重135公斤，是母龜，因生命徵象不穩定，獸醫正全力搶救。

萬里桐洪姓居民昨天下午發現1隻海龜擱淺潮間帶，走近一看，驚見是在台灣海域極罕見的活體革龜，發現牠的右前臂折斷，還有生命跡象，隨即通報海巡署、墾管處和屏東海生館救援，因天氣炎熱，等候救援期間，在龜體上覆蓋毛巾並不斷灑水降溫，再和海生館人員合力將上百公斤的革龜用車運回收容中心醫治。

海生館說，革龜在台灣被列入第一級瀕臨絕種保育類動物，台灣不是產卵地，目擊紀錄也不多，只有少數幾筆漁民誤捕、誤入定置網及傷病死亡擱淺的紀錄，近年有6筆死亡擱淺紀錄，包括本島4筆、金門及澎湖各1筆，2022年曾在新北市福隆海灘首度活體革龜擱淺，但未能成功救活；這隻斷肢革龜的生命徵象不穩定，獸醫正全力搶救。

革龜是世界上7種海龜之中，體型最大的一種，背甲長度最大可長至將近3公尺，體重將近1公噸，是所有海龜物種當中，遷移範圍最廣的大洋性海洋生物，成熟母龜會上岸產卵外，幾乎終其一生都在大洋中生活， 生活範圍大又廣，某些族群甚至橫跨整個太平洋或大西洋；革龜非常溫順，以水母為食，因龜甲全部軟化成膠質，硬度不如一般海龜，大型肉食海洋動物如大白鯊、虎鯨等，會以牠們為食。

屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／洪姓民眾提供
屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻極罕見的活體革龜擱淺，牠的右前臂折斷，無法送回大海，海生館水生生物收容中心帶回醫治。圖／洪姓民眾提供

海龜 海巡署 屏東縣
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