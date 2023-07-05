影／珍稀活革龜擱淺恆春萬里桐 右臂斷肢居民與海生館接力搶救

屏東縣恆春鎮萬里桐潮間帶昨天下午發現1隻在台灣海域極罕見的活體革龜擱淺，居民發現牠的右前臂斷肢，無法送回大海，通報海巡署和屏東海生館救援，海生館水生生物收容中心將牠帶回醫治，量測體長120公分 、重135公斤，是母龜，因生命徵象不穩定，獸醫正全力搶救。

萬里桐洪姓居民昨天下午發現1隻海龜擱淺潮間帶，走近一看，驚見是在台灣海域極罕見的活體革龜，發現牠的右前臂折斷，還有生命跡象，隨即通報海巡署、墾管處和屏東海生館救援，因天氣炎熱，等候救援期間，在龜體上覆蓋毛巾並不斷灑水降溫，再和海生館人員合力將上百公斤的革龜用車運回收容中心醫治。

海生館說，革龜在台灣被列入第一級瀕臨絕種保育類動物，台灣不是產卵地，目擊紀錄也不多，只有少數幾筆漁民誤捕、誤入定置網及傷病死亡擱淺的紀錄，近年有6筆死亡擱淺紀錄，包括本島4筆、金門及澎湖各1筆，2022年曾在新北市福隆海灘首度活體革龜擱淺，但未能成功救活；這隻斷肢革龜的生命徵象不穩定，獸醫正全力搶救。