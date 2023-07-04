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最像外星人的地球生物 西班牙將砸22億元建章魚養殖場

聯合新聞網／ 綜合報導
過去70年來，野生章魚的漁獲量增加十倍以上，高達40萬噸。圖／ingimage
過去70年來，野生章魚的漁獲量增加十倍以上，高達40萬噸。圖／ingimage

澳洲生物學哲學家戈弗雷史密斯（Peter Godfrey-Smith）曾經說過，章魚可能是人類遇過最像外星人的地球生物。這種聰明的海洋生物備受人類喜愛，每年人類對章魚的食用需求高達500萬噸，但近期一家跨國漁業公司計劃在西班牙建設章魚養殖場，遭到不少動保人士反對。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，過去70年來，野生章魚的漁獲量增加十倍以上，高達40萬噸，不過這樣的產量卻不夠餵飽人類，大量的章魚養殖場陸續被開發。西班牙跨國海鮮集團Nueva Pescanova日前宣布，將斥資7100萬美元（約22億元台幣）建設章魚養殖場，未來每年將能養殖一百萬隻章魚，生產3000噸的章魚供人類食用。

該公司宣稱養殖章魚能夠緩解野生章魚漁獲量不足的壓力，但這樣的說法卻遭到動保人士質疑。

紐約大學學者雅凱（Jennifer Jacquet）是反對章魚養殖運動倡導者。她認為章魚並不是必備食材，而是一種「奢侈品」，為了吃章魚而養殖是不合理的。雅凱認為，養殖場的飼養環境對章魚來說根本是「人間地獄」，章魚養殖以集約化養殖為主，但章魚是獨居型生物，住得很近會因為爭地盤而產生攻擊性，甚至出現同類相食的情形。

不僅如此，一般養殖場用冰漿凍死章魚，會讓章魚經歷極大的痛苦和恐懼，更不用說海鮮集團Nueva Pescanova使用的屠宰方式是用棍棒打頭、切開大腦等，可說是更加殘忍。

章魚是非常聰明的生物，有研究發現，章魚能夠在面臨不同溫度時改變大腦，編輯自身的遺傳訊息，甚至還有日本研究指出，章魚在睡眠時會做夢。這些種種研究更加深動保人士反對建設章魚養殖場，認為人類應該禁止食用章魚。

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