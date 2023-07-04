綠鬣蜥中部現蹤 橫行興大嚇壞學生

外來種綠鬣蜥擴散在台中現蹤跡，有民眾拍到中興大學出現多隻綠鬣蜥，嚇壞早起運動的民眾與學生；大里旱溪沿岸也發現零星個體，議員要求農業局編列獵捕獎金，避免族群擴大。台中市農業局表示，2018年已零星發現，多為棄養個體，每年移除約30至50隻，目前無穩定的野外族群。彰化也有綠鬣蜥族群，彰化縣農業處委託彰化縣野鳥學會，雇用有合格執照的獵人移除，今年1到7月移除1600多隻，去年同期移除1200多隻，移除數量成長約4成；縣府表示，9成綠鬣蜥在南彰二林溪沿岸雜木林捕獲，前年到今年南彰二林、溪湖市區、埔鹽郊區都有零星發現紀錄。台中市議員羅廷瑋說，2年多前就獲報中興大學校園有綠鬣蜥出沒，最近又有民眾目擊中興校園出現綠鬣蜥，而且數量不只1隻，另外民眾通報大里旱溪沿岸也有，讓人擔心族群不斷擴散；農業局應編列獵捕獎金，讓民眾協助捕捉。中興大學表示，近期民眾通報校園發現綠鬣蜥，主要集中在中興湖周邊，已通報台中農業局，將派專業人員入校捕捉。農業局表示，2018年中市就針對綠鬣蜥進行調查、移除計畫，每年約發現30到50多隻，從口吻端及爪的磨損情形，研判多為棄養個體，未發現穩定野外族群；綠鬣蜥體型龐大，但少有主動攻擊人案例，發現可通報1999，將派員移除；今年以烏溪為調查重點，發現即移除，避免族群擴散。農業局表示，各縣市多補助地方團體或委外移除，例如綠鬣蜥在八掌溪流域大量出現，嘉義縣府去年移除超過5000隻，嘉義委託成立移除大隊，捕獲後採論件計酬，台中市將評估研議。