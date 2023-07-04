護鳥請遠離！香山沙丘 小燕鷗出生

新竹市香山濕地近日傳來好消息，位於生態復育區的香山沙丘，在燕鷗爸媽輪流孵蛋的努力下，超萌小燕鷗已陸續破殼而出，每窩約有2至3隻幼雛。市府表示，「愛牠就不要打擾牠」，提醒民眾遠離小燕鷗築巢區。

市府產發處指出，香山沙丘近年復育有成，讓小燕鷗選為繁殖場域，無結構巢型、在沙地上的卵及雛鳥具有保護色，使其非常不起眼，很容易不小心就被踩到，因此感謝民眾配合依據市府團隊及志工指引避開香山沙丘，讓小燕鷗每年可以安心回來繁殖，數量也有增加趨勢，是人與動物共好的典範。最近3年小燕鷗在香山濕地築巢紀錄約有數十窩。

超萌小燕鷗誕生，竹市府呼籲「愛牠就不要打擾牠」。圖／竹市府提供

產發處說，小燕鷗為二級保育類珍貴稀有野生動物，體長約25公分，黑灰相間羽色，每年4月開始自澳洲、紐西蘭等地北遷，來到台灣築巢繁衍下一代，7至8月時再南遷，小燕鷗偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

台灣大學森林系博士後研究員洪崇航表示，小燕鷗巢位選擇偏好離植被較遠、視野良好的環境，天候、人為干擾與天敵是造成其繁殖失敗的主因。

香山沙丘位屬新竹市濱海野生動物保護區範圍，除申請外依法不得任意進入，擅入者可處5萬至25萬元罰鍰，民眾若發現疑似違法行為，可向市府或海巡118專線報案。