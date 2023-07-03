竹市香山濕地小燕鷗寶寶陸續誕生 模樣萌勿打擾

新竹市政府今天表示，香山濕地區域內、生態復育區的香山沙丘，近日被發現有小燕鷗陸續破殼而出，模樣超萌。市府提醒民眾遠離小燕鷗築巢區，愛牠就不要打擾牠。

新竹市政府產業發展處今天發布新聞稿表示，香山濕地具有豐富的生態和底棲生物，提供充足的食物與合適的場域，每年4到8月會吸引自澳洲、紐西蘭等地遷徙到台灣的小燕鷗停留繁殖。

市府產發處指出，小燕鷗為2級保育類珍貴稀有野生動物，體長約25公分，黑灰相間羽色，偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

產發處提醒，小燕鷗常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗，導致孵育成功率偏低，為了避免人為干擾造成孵育失敗，提醒民眾遠離小燕鷗築巢區的香山沙丘。

新竹市野鳥協會執行長陳萬方表示，最近3年小燕鷗在香山濕地築巢紀錄約有數10窩，每次鳥媽媽帶回的食物，通常只有1隻食用份量，因此保育員常捕捉到雛鳥搶食的難得場面。

台灣大學森林系博士後研究員洪崇航表示，小燕鷗巢位選擇偏好離植被較遠、視野良好的環境，天候、人為干擾與天敵是造成其繁殖失敗的主因，建立長期的棲地品質與小燕鷗族群動態的監測是未來保育方向。

新竹市府表示，若對保育類小燕鷗有騷擾、獵捕、宰殺或不法利用等情事，將面臨最高5年徒刑，得併科新台幣100萬元罰金，且香山濕地（包含香山沙丘）屬新竹市濱海野生動物保護區範圍，除申請外依法不得任意進入，擅入者可處5萬至25萬元罰鍰。