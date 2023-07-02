黑熊誤觸套索 部落通報救援脫困

台東縣山區有隻台灣黑熊在6月底誤觸套索陷阱，村民發現立即通報林務局台東林區管理處搶救脫困，送往野灣野生動物保育協會動物收容中心治療，待康復後擇期野放，這也是去年9月推動黑熊生態服務給付方案之後，部落通報的首例。

6月30日清晨4點，台東崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會通報林管處，海端鄉紅石產業道路3公里處旁有黑熊受困，台東林管處馬上會同野灣野生動物保育協會馳援，為避免救援過程驚動黑熊，導致掙脫造成傷害，因此由獸醫師吹射麻醉箭，救援團隊至上午10點左右順利解救黑熊脫困。初步檢傷，左前肢因被套索套住有浮腫發炎，但無大礙。

林管處課長林孟怡說，這隻受困黑熊是成年公熊，重約80公斤，左前肢原本即是斷掌，這次再遭套索緊束，有發炎狀況。黑熊得以迅速脫困，歸功於崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會即時通報。這個協會今年3月參加林務局「台灣黑熊生態服務給付計畫」，協助監測當地野生動物資源並維護黑熊棲地，所幸發揮成效。

林管處說，當天清晨4點多有兩名族人為先前架設的紅外線自動照相機更換電池時，發現到這隻受困黑熊，隨即通報救援。呼籲民眾發現野生動物受困時，能撥打縣民服務專線1999或林務局24小時通報專線0800-000-930，讓牠們免於受害。