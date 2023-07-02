防止陸蟹路殺 環團籲應還地於蟹

墾丁陸蟹每年夏天跨越省道台26線到海邊釋幼常遭「路殺」，今年墾管處執行護蟹交管外，公路總局也斥資6千萬在兩處熱區路段新設全國首座供陸蟹穿越的實驗性廊道，成效受到關注，環團認為只是治標，高架或改道才是治本；公路局指短期會委託專家監測廊道效益，中長期則針對台26線船帆石到砂島段做道路改善可行性評估。

陸蟹「路殺」議題近年獲關注，公路局第三區養護工程處去年以既有排水箱涵打造實驗性生物廊道，並搭配木梯和繩梯方便陸蟹通行，但溝內有水流且漆黑，成效不好，短期打造2處全新生物廊道，中長期改善措施則委外研究評估，確認是否要更改路線、做高架或縮減車道。

公路局表示，今年選在台26線砂島至香蕉灣和滿州風吹沙熱區建置實驗性生物廊道，共設184處箱涵及涵管供陸蟹穿越，內部表面粗糙，陸蟹比較好走，後續則委託李政璋博士做趨光性實驗，盼提高使用率。

環團認為打造陸蟹生物廊道只是治標，香蕉灣至砂島段道路高架或改道，把海岸林棲地還給「原住民」陸蟹，才是治本之道。三工處回應已投入1200萬針對船帆石到砂島做長期監測，研究改善之道。

陸蟹學者李政璋說，防止陸蟹路殺不是將道路高架、改道就是設地下通道，後者成本較低。

去年在當地密閉地下箱涵實驗，陸蟹可能迷路，使用率低，今年導入藍光趨光性實驗，但變數多，即使成功護蟹也只是治標，李政璋建議可先將道路縮減為2車道，進一步改善護蟹環境。