數年拚復育 澎湖成功養殖馬糞海膽

馬糞海膽是遊客到澎湖觀光必點佳餚，但過去因人為過度撈捕等因素，數量日益稀少，澎湖縣政府未雨綢繆，委由澎湖種苗繁殖場研究復育，歷經數年努力終於能完全人工養殖，縣長陳光復昨出席成果發表會大感欣慰，盼馬糞海膽以養殖取代撈捕殺戮，全年都能穩定上市，兼顧生態與餐飲觀光。

澎湖馬糞海膽野外採捕量少價高，研判與氣候變遷及人為採捕有關，澎湖縣農漁局昨在馬糞海膽開採首日，同步在湖西鄉白坑社區活動中心發表完全養殖成果，並推出養殖海膽壽司料理供民眾嚐鮮，結果養殖的海膽口感滑嫩、鮮甜，完全不輸野生海膽且沒腥味。

縣長陳光復指馬糞海膽因過度撈捕數量減少，他指示復育，澎湖種苗繁殖場先於2017年發展出馬糞海膽量產技術，接續嘗試將野外種膽生產的首批人工種苗育成「種膽」，再用這批種膽培育成人工種苗，達到完全人工養殖任務，過程艱辛。

澎湖種苗場長柯志鴻說，馬糞海膽浮游期約2、30天，種苗自菲律賓或哪裡隨黑潮而來不得而知，總量難計，但近年因氣候變遷等因素，澎湖棲地狀況確實不好，從市場數據顯示，數量的確變少，因此澎湖縣2007年起禁捕，並著手復育。

他說，馬糞海膽養殖技術歷經3階段突破，日趨成熟，2022年起已輔導縣內6戶養殖業參與試驗，成功以海上小型箱網及陸上魚塭等方式進行養殖。種苗場目前正輔導養殖業者試驗一款培育桶，經測試，1噸的水體約可養殖150顆到200顆殼徑6到8公分的馬糞海膽。

馬糞海膽是維繫珊瑚礁生態系健康的好幫手，過去每年僅開放採捕2個月，如今因養殖技術成熟，縣府預告修正「馬糞海膽漁業資源管理有關限制事宜」，往後馬糞海膽會正式納入澎湖縣養殖物種，合法登記申報下即能養殖，未來可望以養殖替代採捕，兼顧生態與經濟。