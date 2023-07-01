中市流浪動物結紮 遭批像虐殺

台中市推動TNVR流浪動物節育，民眾陳情，有2個月大的流浪幼貓結紮之後原地放回，幼貓手術後虛弱，難以在野外復原，太早結紮等於虐殺動物。議員要求調整現行規定，提高節育年齡與體重，延長術後留置時間。台中市動保處長林儒良說，將研擬延長術後留置時間，並經過獸醫師評估再野放。

有民眾陳情，有2個月大的流浪幼貓被結紮後原地放回，幼貓被發現時抽蓄顫抖，手術後還未恢復，幸好被志工發現。

國民黨議員羅廷瑋表示，幼貓剛出生，結紮後無人照顧，放在野外等於放任死亡，應調整結紮規定，延長術後留置時間，增加收容空間，讓浪貓術後得到照顧。

民進黨議員江肇國說，流浪貓結紮後，未獲妥善照護即野放，風險太大，市府應確認結紮動物健康無虞之後再野放，增加並改善收容空間。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，流浪犬貓的身體、營養狀況比家犬貓差，2年前有成犬絕育後，沒有足夠休養即野放，結果傷口裂開肚破腸流，幸好及時發現送醫，才挽回一命。

倪京台說，2個月大的幼貓結紮仍太小，建議4至6個月、體重3至5公斤以上較適合，事前經獸醫評估，術後留院觀察7至10天。

林儒良表示，浪貓3個月齡就有發情可能，目前滿2個月或體重1公斤以上，就會進行節育；中市動物之家收容貓隻，絕育手術後休養1至3天，研擬將延長收容時間；目前與市府合作的中途動物之家有35家，將增加家數，以提升收容量。

動保處表示，友善街犬貓計畫絕育後，公貓有2天、母貓有7天事後照顧，中途收容動物節育貓隻，不論公母貓都有12天術後照顧期，手術後將增加2名獸醫師確認健康後，才能送回原地野放，降低浪貓因結紮的健康風險。