聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市流浪動物結紮 遭批像虐殺

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市推動TNVR流浪動物節育，民眾陳情，有2個月大的流浪幼貓結紮之後原地放回，幼貓手術後虛弱，難以在野外復原，太早結紮等於虐殺動物。議員要求調整現行規定，提高節育年齡與體重，延長術後留置時間。台中市動保處長林儒良說，將研擬延長術後留置時間，並經過獸醫師評估再野放

有民眾陳情，有2個月大的流浪幼貓被結紮後原地放回，幼貓被發現時抽蓄顫抖，手術後還未恢復，幸好被志工發現。

國民黨議員羅廷瑋表示，幼貓剛出生，結紮後無人照顧，放在野外等於放任死亡，應調整結紮規定，延長術後留置時間，增加收容空間，讓浪貓術後得到照顧。

民進黨議員江肇國說，流浪貓結紮後，未獲妥善照護即野放，風險太大，市府應確認結紮動物健康無虞之後再野放，增加並改善收容空間。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，流浪犬貓的身體、營養狀況比家犬貓差，2年前有成犬絕育後，沒有足夠休養即野放，結果傷口裂開肚破腸流，幸好及時發現送醫，才挽回一命。

倪京台說，2個月大的幼貓結紮仍太小，建議4至6個月、體重3至5公斤以上較適合，事前經獸醫評估，術後留院觀察7至10天。

林儒良表示，浪貓3個月齡就有發情可能，目前滿2個月或體重1公斤以上，就會進行節育；中市動物之家收容貓隻，絕育手術後休養1至3天，研擬將延長收容時間；目前與市府合作的中途動物之家有35家，將增加家數，以提升收容量。

動保處表示，友善街犬貓計畫絕育後，公貓有2天、母貓有7天事後照顧，中途收容動物節育貓隻，不論公母貓都有12天術後照顧期，手術後將增加2名獸醫師確認健康後，才能送回原地野放，降低浪貓因結紮的健康風險。

結紮 獸醫師 野放
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

中市國小火光四射...兒子和同學吵架 家長丟爆裂物炸校園還架手機錄影

2幼貓困建築縫隙「貓媽媽每天找人求救」 孩子脫困牠竟直接消失：託付給你們了

狗狗到底要不要結紮？獸醫曝真實慘痛案例 別讓愛犬私密處受罪

愛媽帶母浪貓去結紮 牠滿頭問號「我為何會懷孕？」最後竟是烏龍一場

相關新聞

罕見地震魚 出現東北角海域

東北角海域海底生態豐富，近日有潛水教練拍到石川氏粗鰭魚，跟皇帶魚一樣俗稱「地震魚」。國立海科館陳麗淑博士說，拍到活體真的...

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

乖狗惹人疼！兩隻德國牧羊犬在店裡遇到友善路人投餵零食，狗狗沒有搶著吃，反而先用眼神徵詢主人同意，乖巧的模樣獲得大批網友按讚。

中市流浪動物結紮 遭批像虐殺

台中市推動TNVR流浪動物節育，民眾陳情，有2個月大的流浪幼貓結紮之後原地放回，幼貓手術後虛弱，難以在野外復原，太早結紮...

迷路阿金跑到警局1個月無人認領！牠靠一特點「命運大翻轉」浪浪晉升公務員

無家可歸的阿金反而有了更好的歸宿，一隻迷路的黃金獵犬流浪到派出所，卻無人來認領，最後派出所收編了這隻狗狗，還給了牠一個「鐵飯碗」。

搭飛機遇到無尾熊！牠爽佔整排座位呼呼大睡 落地後「神聖色色任務」曝光

搭飛機遇到無尾熊！根據《BREAKING TRAVEL NEWS》報導，葡萄牙航空（TAP Air Portugal）近日運送一名特別的乘客，任務是把2歲大的無尾熊「Gowi Nee Bu」從法國巴黎載往葡萄牙里斯本的動物園，可愛的身影受到機上乘客及空服員的熱烈歡迎～

半夜院子傳怪聲！豪宅屋主驚見「巨大黑影狂竄」竟是牠把泳池當自己家爽游

華麗泳池竟成了別人的窩。一名豪宅屋主半夜聽到院子裡游泳池傳來奇怪的聲音，跑到泳池邊一看竟然發現一隻3米巨鱷正在泳池爽玩水，嚇得趕緊請專業捕鱷團隊過來抓，費了九牛二虎之力才順利捉到鱷魚解除一場危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦