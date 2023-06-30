草屯入侵種「海蟾蜍」 暴增百倍

草屯2021年底發現百大入侵種「海蟾蜍」，在台無天敵繁衍迅速，最初只發現50隻，迄今已移除5500多隻個體與1300多隻蝌蚪，數量增加百倍；南投縣府、南投林管處表示，將進一步合作擴大監測與移除，避免族群擴散，影響南投生態。

海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，許多國家為了防治甘蔗、香蕉等經濟作物蟲害引進，在澳洲、日本、菲律賓產生生態危害；海蟾蜍體型大，食量驚人，毒腺大而明顯，受挑釁或壓迫會從耳後腺噴出毒液，可噴超過1公尺遠，對本土野生動物具威脅性，犬貓誤食更會致死。

南投林管處表示，前年11月兩棲類保育志工在草屯鎮1處菜園發現海蟾蜍，經東華大學教授楊懿如與林務局聯繫後，發動志工團隊移除50隻；國內目前僅在草屯發現蹤跡，每次產卵約8千至3萬顆，一旦擴散將嚴重威脅本地生態。

南投林管處與縣府、志工團隊擬定移除策略，以發現地為核心，往外畫定網格系統，由志工團隊及保育人員地毯式搜索海蟾蜍蹤跡移除。林務局統計，草屯發現海蟾蜍後，從最初約50隻，至今已移除5500隻個體及1300多隻蝌蚪，數量增加百倍。

戴姓志工說，上星期到草屯鎮監測海蟾蜍，發現點周邊有施工區域，據說工區內海蟾蜍數量氾濫，目前無法進入，只能在周圍調查；民眾如發現海蟾蜍蹤跡，可撥1999專線電話通報縣府移除，以免海蟾蜍危害擴大。