澎湖望安綠蠵龜保護區保育有成 欣見母龜上岸產卵

澎湖望安綠蠵龜棲地保護區昨天有2隻母龜上岸產下2個卵窩，其中1隻是28年來，每隔2至3年內就會回到保護區內產卵的「老面孔」，除令保育人員興奮，也樂見海龜保育看到成效。

澎湖農漁局表示，綠蠵龜為一級保育類野生動物，望安綠蠵龜棲地保護區於每年5至10月晚上8時至隔日清晨5時為管制時間，提醒民眾切勿擅闖、避免光照及喧嘩影響海龜上岸產卵，還給海龜一個屬於牠們的生存復育的空間。

農漁局表示，望安綠蠵龜棲地保護區目前委託農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心進行棲地保護區調查，水試所工作人員昨晚在網垵口沙灘發現有2隻母龜上岸。

水試所研究人員表示，昨晚發現2隻母龜上岸，其中1隻是編號139的母龜，每隔2至3年都會回到網垵口來產卵，距今已長達28年。

澎湖農漁局表示，望安島位於北迴歸線南側，北緯23度22分、東經119度30分，地處亞熱帶，島上沙灘附近的海域為綠蠵龜上岸產卵必經水域，因此在島的西岸與南岸劃定6處海龜產卵的沙灘為野生動物保護區，面積達23餘公頃，並於民國84年1月公告為望安綠蠵龜棲地保護區。