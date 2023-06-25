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頭卡油漆桶 長鬃山羊險墜崖獲救

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
玉山塔塔加有隻年幼長鬃山羊，頭伸進油漆桶卡住。圖／玉管處提供
玉山塔塔加有隻年幼長鬃山羊，頭伸進油漆桶卡住。圖／玉管處提供

山區亂丟廢棄物，可能成為野生動物死亡陷阱。玉山國家公園塔塔加遊憩區有隻年幼的長鬃山羊，疑似好奇頭鑽進油漆桶被套住，差點摔落懸崖，幸好保育人員及時趕到救援，長鬃山羊虛驚一場，油漆桶掉落後回歸山野。保育人士說，若持續卡住，動物可能無法進食餓死，或墜崖意外死亡。

玉管處表示，前天獲報有隻長鬃山羊的頭卡在油漆桶，保育人員帶著手套及保護專用的大布料救援，在塔塔加發現頭套油漆桶的長鬃山羊，站在懸崖旁，山羊頭被套住相當緊張，外界稍有聲響都讓牠胡亂衝撞，有墜崖風險。

經保育人員協助脫困，回歸山林。圖／玉管處提供
經保育人員協助脫困，回歸山林。圖／玉管處提供

救援人員越過護欄，抓住長鬃山羊2隻後腳，山羊受驚嚇往前衝，保育人員趕緊牢牢抓住4隻腳，加上志工協助，先把驚慌的山羊固定在路邊；羊角卡住油漆桶邊緣無法取下，保育人員用大布料包住頭部，將山羊放到後車廂，減輕人車接觸壓力。

保育人員驅車回工作站，原想使用鋸子等工具，沒想到後車廂的長鬃山羊因為不再緊張，油漆桶反而自然脫落而順利脫困；保育人員將車開回發現處，打開後車廂後，長鬃山羊一跳一蹦回歸山野。

玉管處表示，人類使用的物品或工程廢棄物等，對野生動物都有危害，尤其是年幼野生動物，因為好奇誤食或受困，這隻長鬃山羊若非及時援救，整個頭被套住，不能進食會活活餓死，也可能視線受阻而摔死。

玉管處強調，人為物品或垃圾都應帶下山，若發現野生動物受困，請通知管理單位救援。

長鬃山羊 車廂 玉山國家公園
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