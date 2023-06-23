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保育鳥黃鶯出谷！親鳥捕食夏蟬餵雛鳥 美麗生態鳥友全記錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供

夏天樹上蟬鳴聲大作，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天上午在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，黃鸝鳥捕食夏蟬及樹上果實等，親鳥餵食雛鳥，親情讓人感動，蘇家弘全程記錄黃鶯出谷美麗生態。

蘇家弘說，雛鳥在親鳥守護照顧下會小飛行，躲在雨豆樹樹冠層上，這幾天就會放飛離巢，每年3至6月繁殖季，黃鸝屬2級珍貴稀有保育鳥類，鳴唱嘹亮悅耳，有「黃鶯出谷」美譽，毛色鮮黃如香蕉，被暱稱「香蕉鳥」，早期在台灣平地遍常見，隨著棲地環境變遷、人為獵捕，族群快速減少

黃鸝母鳥築巢，築巢完成生蛋、孵化，照顧雛鳥到離巢，蟬鳴聲響揭開夏天序幕，蟬的命運短暫，蘇家弘說，蟬清晨脫殼避開天敵，逃不過黃鸝鳥，成為鳥兒食物，生態鏈一物剋一物，物競天擇，美麗也殘忍。

縣府畜產保育科說，黃鸝鳥俗名黃鶯、高麗黃鳥、青鳥、金鶯、黑枕黃鸝，生存危機來自棲地消失改變，屬二級保育鳥，體長約26公分，雄鳥全身鮮亮黃色，兩翅及尾羽有黑色斑紋，嘴呈紅色，過眼線為粗大黑色，延伸至頭後方呈環狀；雌鳥大致與雄鳥相似，但過眼線較細，體色略帶綠色。

黃鸝為留鳥、過境鳥，飛行力強，飛行呈波浪狀，通常單獨或成對出現於樹林上層活動，嘴粗厚有力，雖為雜食性動物，但以昆蟲、果實為主食，鳴叫聲有如笛音般清脆，分佈平地至丘陵闊葉林、次生林。依野生動物保育法，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違反者可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下之罰金。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，雛鳥在親鳥守護照顧下會小飛行。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，雛鳥在親鳥守護照顧下會小飛行。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，親鳥餵食雛鳥。圖／蘇家弘提供

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