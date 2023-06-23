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鹿港首見石虎路殺 彰化熱區防範

聯合報／ 記者林宛諭黑中亮／連線報導

彰化鹿港前晚有石虎遭路殺，經送往南投特生中心，確認是剛成年公石虎，遭車輛撞擊頭部致死。石虎多在淺山丘陵、濱溪帶出沒，較少出現在海邊，特生中心主任楊嘉棟說，推測是沿著八卦山脈溪流河床移動，才會出現在濱海地區。

這是今年第14隻、彰化第2隻路殺石虎，上月在芬園貓羅溪畔也發現過，卻是鹿港首次記錄到石虎路殺，死因為頭部與骨盆腔碎裂。縣府表示，鹿港路殺推測為零星事件，將在熱區加設跳動路面、反光告示牌，降低路殺危機；向中央爭取納生態補助，未來立法保護石虎。

黃姓女子前晚路過彰30縣道、濱海的媽祖大道時，發現石虎倒臥路旁，聯繫寵物葬儀社後，通報南投特生中心，確認真的是石虎。不少鹿港居民好奇，石虎不是在山區，怎麼跑到鹿港海邊？

縣府監測紀錄顯示，彰化縣遭路殺的石虎2017、2018、2020年各通報1隻，2021年2隻、2022年4隻，今年已發現2隻。羅姓退休老師近期在八卦山記錄到12筆石虎蹤跡，至少拍到6隻。

農業處長邱奕志表示，彰化芬園、台中霧峰、南投草屯交界的八卦山脈、貓羅溪都是石虎熱區，靠海的鹿港是首例，過去未監測到族群遷移，推測為零星事件。

石虎 鹿港
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