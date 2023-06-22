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彰化民眾鹿港路邊發現死亡石虎 研判車輛路殺

中央社／ 彰化22日電

彰化鹿港有民眾昨晚騎機車行經媽祖大道時，卻發現有石虎躺在路邊已死亡，請人將石虎屍體送往特生中心確認；特生中心指出，這隻石虎身上無咬痕，研判可能遭車輛輾斃。

彰化鹿港鎮黃姓民眾在臉書（Facebook）社團「我愛鹿港小鎮」張貼石虎遭路殺照片；黃姓民眾今天指出，昨晚騎機車載小朋友回家，行經媽祖大道時發現路邊有1隻死亡的石虎，趕緊通知專門處理石虎路殺的團體幫忙。

黃姓民眾指出，由於鹿港鎮靠近海邊，一開始也不確定死亡的動物是石虎，後來團體人員到場，告知依據動物身上特徵，確認死亡的是石虎，讓她覺得好難過，不太理解屬於瀕臨絕種保育類動物的石虎，怎麼會在鹿港鎮被路殺。

黃姓民眾說，動保團體人員將石虎屍體送往行政院農業委員會的特有生物研究保育中心，看到石虎被路殺，心裡覺得很難過，不知道能做什麼事情，讓憾事不再發生。

特生中心人員今天指出，這隻石虎重約4.5公斤，身上沒有咬痕，不過臉部雙眼爆開，可能是被車輛輾斃，而石虎移動能力強，推測石虎可能因為迷路，沿著八卦山脈溪流移動後，才會來到海邊。

石虎 鹿港 彰化 動保團體
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