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保育類台灣山鷓鴣盯著水溝看 熱心巡守員齊力救出幼鳥

聯合報／ 記者胡蓬生彭宣雅／台北即時報導
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離，緊盯著水溝看。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離，緊盯著水溝看。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專

今天端午節，「雪霸國家公園」臉書粉專分享雪見遊憩區人員齊心合力暖心救援雛鳥的小故事。

「雪霸國家公園」臉書粉專小編表示，他今天上午遇到2隻深山竹雞（台灣山鷓鴣）成鳥，竟然就在林道旁徘徊。由於台灣山鷓鴣是很害羞的雉科鳥類，常常只聽到聲音而不見影，他正在慶幸怎麼這麼幸運，卻發現台灣山鷓鴣的動作有些不尋常，幾乎不是很怕人，而且就一直重覆回到現場似乎在找尋什麼。

小編表示，經雪見陳姓巡守隊員發現，疑似有幼鳥掉進路旁水溝下，保七第五大隊雪見小隊蔡姓警員與雪見同仁的熱心尋找，終於在水溝的某處發現保護色良好的2隻幼鳥。

一行人想要援救，但水溝蓋是用螺絲鎖住的，雪見站所有假日值勤的同仁一起出動，將水溝蓋用機具打開後，順利救出2隻幼鳥，並安全放回林地裡。雪見巡守隊已觀察到親鳥將幼鳥帶回森林深處。

網友表示，「太有愛了！辛苦了」、「有你們真好」、「實在是太溫馨了」。

雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼救出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼救出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，先用紙板隔開，避免驚擾，免得又跑更遠。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，先用紙板隔開，避免驚擾，免得又跑更遠。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼救出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼救出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離，在附近徘徊探尋。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
保育類的雉科鳥類深山竹雞（台灣山鷓鴣）出現在雪見遊憩區路邊，即使發現有人也不逃離，在附近徘徊探尋。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，用機具打開水溝蓋。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，用機具打開水溝蓋。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼抱出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專
雪見巡守隊員發現水溝有2隻台灣山鷓鴣幼鳥，於是啟動救援任務，小心翼翼抱出幼鳥。圖／取自「雪霸國家公園」臉書粉專

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