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【動物冷知識】超迷你肉球來了！這種昆蟲腳腳放大N倍 直接飄出貓掌香氣

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？「鰭」貌不揚的鯨魚，也是有手指的哦！

今天我們一起來看看3個動物手指的冷知識吧！




鯨魚、海豚與河馬、長頸鹿等偶蹄類動物是近親，在進化過程中，一個往陸地上走趾骨進化成蹄、一個往海裡游趾骨進化成魚鰭，他們動物分類學都被歸類在鯨偶蹄目下。




馬蹄的基本結構類似於哺乳動物的中指骨，並且具有類似於人類手指的甲殼保護。此外，馬蹄的功能也類似於人類手指的中指，他們能夠提供穩定和支撐，使馬在奔跑時保持平衡。




蜘蛛步足上長著許多細毛、剛毛、感覺毛等各式各樣的體毛，除了有保護步足的功能外，依據不同體毛的類型，還可以用於感覺聲音、空氣震動或是判斷氣味，經由與體毛相連接的神經系統，進行捕獵、尋偶等行為。有些種類還具有特殊的篩毛，用於抽出篩板的絲線。

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