紫斑蝶遷徙盛況 專家估10萬隻

屏東恆春半島迎來紫斑蝶飛舞盛況，近日雨水豐沛讓幼蟲食草不饋乏，屏200縣道5.5公里處有民眾直擊孵化萬蝶橫越馬路奇景，墾丁國家公園管理處表示，根據「追蝶人」專家詹家龍觀察統計，每分鐘通過量逾1200隻，近日連三天累計超過10萬隻，是以往沒有的紀錄，呼籲民眾開車行經減速，避免撞擊蝴蝶造成路殺，今年先設告示牌，明年裝設防撞相關措施。

紫斑蝶專家詹家龍表示，墾丁是台灣島內僅存最大的平地闊葉森林，適合紫斑蝶這類森林性的蝴蝶，目前大爆發的蝴蝶是吃盤龍木長大的小紫斑蝶，半個月後將有另一批吃羊角藤的斯氏紫斑蝶。

詹家龍表示，此次第2次大遷徙，第1次為春天北返尋找幼蟲食草。新孵化的蝴蝶陸續往北到中央山脈，已有人在台東東海岸山脈目擊蝴蝶身影，牠們的最終目的找蜜源，到涼爽地方避暑。

墾管處表示，紫斑蝶遷徙路線從半島東側太平洋海岸由南飛向北，尤其在屏200縣道5.5公里、台26線省道南灣路段，常可見蝶群橫越馬路。蝴蝶飛行時速約20公里，若車行時速超過50公里容易將蝴蝶擊落壓死，若車速更快會讓蝴蝶躲避不及遭撞死，行經遷徙路段應降低車速至40公里以下，降低對蝴蝶危害，也感受蝶群飛舞的特殊生態體驗。