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美國研究：空氣污染會誘發狗狗愛咬人

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

天氣不好，狗狗心情也跟著不好？美國研究發現，在燥熱或空氣污染的環境下，狗狗發生咬人的機率增加1成以上，從中發現，其實狗狗與人類在酷熱的環境下同樣會受到影響。

研究紐約等大城市狗咬人

據《獨立報》報導，過去研究發現，當溫度上升時，人類更容易犯下暴力犯罪行為，熱天氣與空氣污染更嚴重時，與人類、恆河猴、老鼠和小鼠的攻擊行為增加也有關。哈佛醫學院研究人員克拉斯林曼針對紐約、達拉斯與休斯頓等8個城市的狗咬事件資料進行研究，時間跨越2009年至2018年。

結果發現，在紫外線較高的日子，狗咬人發生率增加11％，溫度較高的日子則增加4％，在臭氧濃度增加時增加了3％。相反地，在降雨量較多的日子狗咬事件反而減少1%。PM2.5攀高則沒有發現狗咬頻率會跟著提高。

每日3起狗咬人

據《Earth》報導，在研究10年期間內，一共發現6.9萬多筆狗咬事件，換算平均每天會出現3次。研究人員接著再分析狗咬事件與PM2.5、臭氧及溫度與紫外線及降雨量等每日數值之間的關聯。

需再深入研究

研究人員提醒，這次研究仍缺少可能影響狗咬人出現頻率的其他因素，例如品種、性別、是否結紮或以前與被咬者之間互動等資訊。因此，仍需要進一步研究來確認狗的攻擊性與較高溫和空氣污染之間的關係。

部分證據顯示，暴露在高溫下可能導致腦化學變化，這些變化有可能影響行為，包括讓人更容易出現攻擊性行為。熱壓力也可能會促進某些荷爾蒙生成，例如皮質醇，而這些荷爾蒙則與壓力和攻擊有關。

本次研究結果刊登在《Scientific Reports》期刊。

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