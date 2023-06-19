捕蛇暫置消防局生1窩蛋 鄉親：土地公帶財

時序漸入夏季，天氣變熱，蟲蛇活動頻繁，南投草屯有民眾通報農地有1.5公尺長蟲出沒，消防隊捕捉發現是有「最美家蛇」之稱的保育類黑眉錦蛇，將牠帶回隊上安置，隔了一夜竟產下一窩蛋，消防員驚奇，鄉親則直呼是「土地公帶財來了！」

草屯消防分隊前天獲民眾通報，指在翻整農地時發現一條長達1.5米的蛇，怕牠亂竄跑進鄰近民宅，所以趕緊打119請求協助，消防隊員到場時發現是保育類動物「黑眉錦蛇」，將牠捕捉裝籠，帶回消防隊，並通知農業處處理。

因捕獲時已是傍晚，農業處得等早上才能派員接手，消防隊員便讓這條錦蛇在消防隊「暫住」一宿，未料隔天一早再到捕蛇籠查看，發現這條蛇竟然抱著一堆橢圓形的蛋，經清點約產下10顆蛇卵。

消防人員透露，這條錦蛇被捕獲帶回分隊，當時身體軀幹有一部分隆起，看起來鼓鼓的顯得粗壯，想說應該是有覓食，吞了老鼠之類，沒想到竟然是懷孕，先前雖常有捕蛇勤務，但蛇媽媽在隊上產卵，算是頭一遭，大家都很訝異。

當地鄉親聽聞有黑眉錦蛇在消防分隊產卵，也感到相當新奇，紛紛跑去查看，也有長輩提到，民間相傳黑眉錦蛇是土地公化身，能幫助求財，隊員將牠帶回分隊還產卵，直呼是「土地公帶財來了」，可見分隊是福地。