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侏儒虎鯨誤闖七美南滬港 澎縣保育單位引導出港

中央社／ 澎湖縣18日電

1頭罕見侏儒虎鯨，疑似身體出狀況或為了覓食，今天誤闖澎湖七美島南滬港，一直在港區內洄游，直到傍晚由澎湖縣政府農漁局保育人員引導出港，隨即消失在大海中。

澎縣府農漁局表示，這頭鯨豚，清晨5點多，誤闖入七美南滬漁港，經「嶼之南滬七美旗袍餐酒」在臉書（Facebook）發布，引起各方關注，包括岸巡、縣政府與鯨豚保育人士全力協助營救並引導出海。

農漁局保育人員今天中午趕往七美，在當地小船載運協助下，於傍晚順利將鯨豚引導至南滬港外500公尺海域，只見鯨豚瞬間消失在大海中，不過岸巡單位仍持續監控。

澎湖海洋生物研究中心表示，今天七美南滬港所發現的小虎鯨，是屬罕見的侏儒虎鯨，又稱矮虎鯨，不排除牠可能是身體出狀況，才會誤闖港區。

鯨豚 虎鯨 澎湖縣
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