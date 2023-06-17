新竹市香山濕地生態豐富 喜迎「嬌客」黑面琵鷺、中杓鷸

新竹市香山濕地生態豐富，吸引水鳥「作客」。新竹市政府今天指出，近期有鳥友驚喜發現，已有9隻黑面琵鷺停棲金城湖，除了去年11月迎來的「M89」久居之外，又有1隻腳環編號「M00」的同伴加入停棲，顯示香山濕地已成為黑面琵鷺遷徙路線的重要停棲點之一，近日香山濕地也能看見中杓鷸的蹤影，歡迎民眾來賞鳥來趟生態之旅。

新竹市政府產發處長許智堡說，黑面琵鷺是國際級的保育鳥類，依據香港觀鳥會發布2023全球同步普查結果，黑面琵鷺全球數量達歷年新高6603隻，其中有3分之2在台灣，總計4288隻，比去年多了10%，成為黑面琵鷺度冬首選，而香山濕地目前生物多樣性激增，孕育無數魚蝦貝類等物種，豐富生態更吸引了多種水鳥群聚停棲。

屏科大稀有鳥類專家教授孫元勳表示，3至4歲的黑面琵鷺大多數於3到4月就會從台灣中部出海北返韓國或中國北方大陸，以爭取較佳的繁殖棲地。而年輕沒有繁殖慾望的黑面琵鷺即使早早北返，也會被其他年長同類排擠，因此這些年輕的黑面琵鷺寧願留在有食物及棲地的台灣，是一種間斷性遷徙行為。

此外，近期香山濕地也能發現中杓鷸的蹤影，產發處說，中杓鷸與保育類大杓鷸外觀相近，相異處在於嘴喙較短，整體羽色呈褐白花色，頭部有深褐色縱紋，頭頂有黑色頭側線，正面看像西瓜皮，飛行時翼下可見深褐色橫紋，能與大杓鷸翼下白色做區分。