認養大型犬 新北送3千元保險補助

勇於實驗的精神？一名國小男童很好奇家中母貓的奶水是什麼味道，詢問過家中長輩也沒人知道，結果男童竟然直接跑到母貓面前開始吸奶，神奇的是橘貓看到小主人過來跟幼貓搶奶水喝卻也沒有任何反抗的意思，讓不少網友看傻眼。

2023-06-15 16:31