花蓮立霧溪50巢小燕鷗消失 鳥會盼保育機關重視

花蓮縣立霧溪出海口河床沙洲是保育類小燕鷗、燕鴴等繁殖棲地，花蓮縣野鳥學會監測發現，95個小燕鷗巢中約50巢蛋及雛鳥消失，因沒有破壞痕跡，疑遭人撿走，盼保育機關重視。

花蓮縣野鳥學會今天發布新聞資料指出，二級保育鳥類小燕鷗、燕鴴夏候鳥，每年4月抵達台灣各個河口濕地，5月進入繁殖季，7月過後幼鳥羽翼漸豐，8月間陸續離開，飛往南半球。

花蓮縣野鳥學會去年發現立霧溪口河床沙洲126巢小燕鷗育雛，顯示該處魚類資源豐富、河床沙洲棲地穩定適合繁衍，因過往缺少調查資料，今年與花蓮林區管理處新城工作站合作，監測立霧溪口小燕鷗繁殖情形。

調查員每週2次現地調查，10日在立霧溪繁殖棲地發現95巢小燕鷗，同時也有三級保育類燕鴴、東方環頸鴴、小環頸鴴在該區繁殖。

花蓮縣野鳥學會指出，昨天前往調查發現已經確認標記巢位的蛋全部消失，也不見連新生雛鳥，現場沒有破壞痕跡，推測很可能是遭人撿走，造成小燕鷗繁殖大量失敗，對生態調查執行和保育野生動物是相當大的挫敗。

立霧溪口鄰近太魯閣國家公園，出海口周圍觀光遊憩活動熱門，花蓮縣野鳥學會指出，5月至8月小燕鷗繁殖期，因棲地區域與人為活動的海灘重疊性高，各繁殖棲地都面臨遊蕩犬、沙灘車等威脅，嚴重影響族群繁殖。

花蓮縣野鳥學會指出，依據野生動物保育法規定，無論是一般類或保育類野生動物，未經主管機關同意，皆不得隨意捕捉、販賣，違者最重可處可處5年以下有期徒刑，併科新台幣150萬元以下罰金。

花蓮縣野鳥學會呼籲，各保育機關應重視立霧溪口為小燕鷗重要棲息地，提供小燕鷗安穩的繁殖空間。