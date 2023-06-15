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史前深海「哥布林鯊」懷6仔 底拖網捕獲挨批

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
哥布林鯊被底拖網捕獲，許多網友抨擊破壞生態。圖／蘇澳區漁會提供
哥布林鯊被底拖網捕獲，許多網友抨擊破壞生態。圖／蘇澳區漁會提供

南方澳漁民前天使用底拖網捕魚時，捕獲一尾俗稱「哥布林鯊」的歐氏尖吻鮫，屬史前深海鯊魚，重800公斤，是台灣近年捕獲此種魚類最大的紀錄，體內還有6隻幼仔，台灣海洋藝術館爭取收購製成標本展出，許多網友抨擊底拖網捕撈，專家表示，底拖漁網爭議大，長期下來會對生態造成影響。

捕獲哥布林鯊的漁民前天上午約8、9時回到南方澳第三漁港，將這尾4.7公尺長、800公斤重的龐然大物用機具抬上貨車。據了解，漁民用底拖網捕魚時順便捕獲，還發現肚子裡有6尾幼鯊。漁民原本打算賣給餐廳，位於桃園的台灣海洋藝術館得知消息，爭取收購。

海洋藝術館表示，哥布林鯊屬於史前深海鯊魚，這類鯊魚皮膚呈半透明，身體粉紅又有尖牙，且頭部形似哥布林，也被稱為惡魔鯊，是稀有活化石，製成標本後將在藝術館展出，作為海洋教育教材。

網友見到這尾形貌奇特的鯊魚嘖嘖稱奇，希望不僅能展示，也可以好好研究；更有許多網友批評，用底拖網捕撈是破壞生態，應該全面禁止底拖網漁法。根據農委會現行規範，禁止底拖網在離岸3海浬作業、50噸以上拖網漁船在離岸12海浬內作業、禁止拖網漁船攜帶滾輪式漁具。

海洋大學環境生物與漁業科學系博士後研究員游紀汝表示，哥布林鯊被底拖漁網捕獲導致混獲（bycatch）的案例不算罕見，目前也沒有科學證明此中隱含特別的生態訊息，不過如此大型且懷有幼鯊，確實是珍貴紀錄；底拖漁網爭議性大，長期下來會對生態造成影響。

鯊魚 漁民 魚類 生態保育
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